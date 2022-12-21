https://ria.ru/20221221/obstrel-1840274423.html
ВСУ выпустили по Донецку еще шесть снарядов
ВСУ выпустили по Донецку еще шесть снарядов - РИА Новости, 21.12.2022
ВСУ выпустили по Донецку еще шесть снарядов
Украинские войска выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:31
2022-12-21T15:31
2022-12-21T15:31
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецк
донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15:03 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 15:07 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221221/donetsk-1840252775.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
ВСУ выпустили по Донецку еще шесть снарядов
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по двум районам Донецка еще шесть снарядов