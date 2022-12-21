https://ria.ru/20221221/obstrel-1840155130.html

ВСУ обстреляли два района в Донецке

ВСУ обстреляли два района в Донецке - РИА Новости, 21.12.2022

ВСУ обстреляли два района в Донецке

Украинские войска в 08.30 мск выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T08:58

2022-12-21T08:58

2022-12-21T09:04

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Украинские войска в 08.30 мск выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221220/dnr-1840001779.html

донецк

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в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк