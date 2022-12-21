https://ria.ru/20221221/obstrel-1840155130.html
ВСУ обстреляли два района в Донецке
ВСУ обстреляли два района в Донецке - РИА Новости, 21.12.2022
ВСУ обстреляли два района в Донецке
Украинские войска в 08.30 мск выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T08:58
2022-12-21T08:58
2022-12-21T09:04
специальная военная операция на украине
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донецк
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сцкк
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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Украинские войска в 08.30 мск выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
08:58 21.12.2022 (обновлено: 09:04 21.12.2022)
ВСУ обстреляли два района в Донецке
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы в Донецке