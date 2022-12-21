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ВСУ обстреляли два района в Донецке - РИА Новости, 21.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/obstrel-1840155130.html
ВСУ обстреляли два района в Донецке
ВСУ обстреляли два района в Донецке - РИА Новости, 21.12.2022
ВСУ обстреляли два района в Донецке
Украинские войска в 08.30 мск выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T08:58
2022-12-21T09:04
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Украинские войска в 08.30 мск выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221220/dnr-1840001779.html
донецк
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в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
08:58 21.12.2022 (обновлено: 09:04 21.12.2022)
 
ВСУ обстреляли два района в Донецке

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы в Донецке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкФрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела Донецка ВСУ
Фрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела Донецка ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела Донецка ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Украинские войска в 08.30 мск выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
Вчера, 14:44Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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