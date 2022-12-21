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Украинские войска утром обстреляли Горловку

Украинские войска утром обстреляли Горловку - РИА Новости, 21.12.2022

Украинские войска утром обстреляли Горловку

Украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки 11 снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T08:55

2022-12-21T08:55

2022-12-21T08:55

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки 11 снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 07.59 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Представительство добавило, что в 08.25 мск украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки еще шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20221221/donetsk-1840152829.html

горловка

донецкая народная республика

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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол