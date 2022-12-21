Рейтинг@Mail.ru
ЦБ: решений о системном обмене замороженными активами России с ЕС нет - РИА Новости, 21.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221221/obmen-1840369303.html
ЦБ: решений о системном обмене замороженными активами России с ЕС нет
ЦБ: решений о системном обмене замороженными активами России с ЕС нет - РИА Новости, 21.12.2022
ЦБ: решений о системном обмене замороженными активами России с ЕС нет
Решений о системном обмене замороженными активами России с Евросоюзом нет, выпуск средств со специальных рублевых счетов типа С, открытых для нерезидентов из... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T20:09
2022-12-21T20:09
экономика
владимир чистюхин
россия
центральный банк рф (цб рф)
мгимо
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801750440_0:216:3072:1944_1920x0_80_0_0_2dd27f94f8afaa0f1ca61c6262da76a0.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Решений о системном обмене замороженными активами России с Евросоюзом нет, выпуск средств со специальных рублевых счетов типа С, открытых для нерезидентов из недружественных юрисдикций, должен быть исключением, а не частым высвобождением денег, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в ходе лекции в МГИМО. "Нет, такого обмена системного, о котором вы говорите, не было", - ответил он на вопрос, имел ли место обмен замороженными активами с Евросоюзом, поскольку движения на валютном рынке показывают, что деньги нерезидентов начали "отпускаться" со счетов типа С. "И мы очень осторожно относимся к тому, чтобы выпускать средства со счетов типа С. Нам представляется, что это должны быть исключительные случаи и, действительно, мы хотим рассматривать это в качестве некоего системного подхода, некой общей переговорной позиции и не допускать по возможности больших, частных исключений высвобождения средств со счетов типа С. Коротко подтверждаю, что нет, такого системного соглашения о выпуске там, выпуске здесь достигнуто не было", - добавил Чистюхин. В сентябре в Минфине заявили, что рассматривают в числе вариантов решения проблемы заблокированных западными странами активов россиян возможность разрешить нерезидентам выкупить их с использованием рублевых счетов типа С.
https://ria.ru/20221221/aktivy-1840161838.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801750440_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_367b0816d595c5c7185a6bdfec861838.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир чистюхин, россия, центральный банк рф (цб рф), мгимо, евросоюз
Экономика, Владимир Чистюхин, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), МГИМО, Евросоюз
20:09 21.12.2022
 
ЦБ: решений о системном обмене замороженными активами России с ЕС нет

ЦБ сообщил об отсутствии решений о системном обмене замороженными активами России с ЕС

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Банка России
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Банка России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Решений о системном обмене замороженными активами России с Евросоюзом нет, выпуск средств со специальных рублевых счетов типа С, открытых для нерезидентов из недружественных юрисдикций, должен быть исключением, а не частым высвобождением денег, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в ходе лекции в МГИМО.
"Нет, такого обмена системного, о котором вы говорите, не было", - ответил он на вопрос, имел ли место обмен замороженными активами с Евросоюзом, поскольку движения на валютном рынке показывают, что деньги нерезидентов начали "отпускаться" со счетов типа С.
"И мы очень осторожно относимся к тому, чтобы выпускать средства со счетов типа С. Нам представляется, что это должны быть исключительные случаи и, действительно, мы хотим рассматривать это в качестве некоего системного подхода, некой общей переговорной позиции и не допускать по возможности больших, частных исключений высвобождения средств со счетов типа С. Коротко подтверждаю, что нет, такого системного соглашения о выпуске там, выпуске здесь достигнуто не было", - добавил Чистюхин.
В сентябре в Минфине заявили, что рассматривают в числе вариантов решения проблемы заблокированных западными странами активов россиян возможность разрешить нерезидентам выкупить их с использованием рублевых счетов типа С.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 09:33
Центробанк выступил за любые шаги по разблокировке активов россиян
 
ЭкономикаВладимир ЧистюхинРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)МГИМОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала