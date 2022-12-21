https://ria.ru/20221221/obmen-1840369303.html

ЦБ: решений о системном обмене замороженными активами России с ЕС нет

ЦБ: решений о системном обмене замороженными активами России с ЕС нет - РИА Новости, 21.12.2022

ЦБ: решений о системном обмене замороженными активами России с ЕС нет

Решений о системном обмене замороженными активами России с Евросоюзом нет, выпуск средств со специальных рублевых счетов типа С, открытых для нерезидентов из... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T20:09

2022-12-21T20:09

2022-12-21T20:09

экономика

владимир чистюхин

россия

центральный банк рф (цб рф)

мгимо

евросоюз

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Решений о системном обмене замороженными активами России с Евросоюзом нет, выпуск средств со специальных рублевых счетов типа С, открытых для нерезидентов из недружественных юрисдикций, должен быть исключением, а не частым высвобождением денег, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в ходе лекции в МГИМО. "Нет, такого обмена системного, о котором вы говорите, не было", - ответил он на вопрос, имел ли место обмен замороженными активами с Евросоюзом, поскольку движения на валютном рынке показывают, что деньги нерезидентов начали "отпускаться" со счетов типа С. "И мы очень осторожно относимся к тому, чтобы выпускать средства со счетов типа С. Нам представляется, что это должны быть исключительные случаи и, действительно, мы хотим рассматривать это в качестве некоего системного подхода, некой общей переговорной позиции и не допускать по возможности больших, частных исключений высвобождения средств со счетов типа С. Коротко подтверждаю, что нет, такого системного соглашения о выпуске там, выпуске здесь достигнуто не было", - добавил Чистюхин. В сентябре в Минфине заявили, что рассматривают в числе вариантов решения проблемы заблокированных западными странами активов россиян возможность разрешить нерезидентам выкупить их с использованием рублевых счетов типа С.

https://ria.ru/20221221/aktivy-1840161838.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

экономика, владимир чистюхин, россия, центральный банк рф (цб рф), мгимо, евросоюз