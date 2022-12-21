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Путин заявил, что неонацистов используют в борьбе с Россией - РИА Новости, 21.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Путин заявил, что неонацистов используют в борьбе с Россией
Путин заявил, что неонацистов используют в борьбе с Россией - РИА Новости, 21.12.2022
Путин заявил, что неонацистов используют в борьбе с Россией
Неонацистов используют в борьбе с Россией, и всем плевать, что эти люди - неонацисты, главное, чтобы они боролись с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T16:03
2022-12-21T16:44
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир путин
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Неонацистов используют в борьбе с Россией, и всем плевать, что эти люди - неонацисты, главное, чтобы они боролись с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент отметил, что в 90-е, в начале 2000-х годов международных террористов использовали для борьбы с Россией, и никто не обращал внимания, что эти люди были признанными международными террористами, так как они помогали в борьбе с Россией."Так и здесь, неонацистов используют в борьбе с Россией, и наплевать, что они неонацисты, главное, чтобы с Россией боролись", - сказал Путин на итоговой коллегии Минобороны.
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в мире, россия, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин
16:03 21.12.2022 (обновлено: 16:44 21.12.2022)
 
Путин заявил, что неонацистов используют в борьбе с Россией

Президент Путин: неонацистов используют в борьбе с Россией, всем плевать, кто они

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Неонацистов используют в борьбе с Россией, и всем плевать, что эти люди - неонацисты, главное, чтобы они боролись с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент отметил, что в 90-е, в начале 2000-х годов международных террористов использовали для борьбы с Россией, и никто не обращал внимания, что эти люди были признанными международными террористами, так как они помогали в борьбе с Россией.
"Так и здесь, неонацистов используют в борьбе с Россией, и наплевать, что они неонацисты, главное, чтобы с Россией боролись", - сказал Путин на итоговой коллегии Минобороны.
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
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