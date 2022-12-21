https://ria.ru/20221221/neonatsizm-1840289224.html

Путин заявил, что неонацистов используют в борьбе с Россией

Путин заявил, что неонацистов используют в борьбе с Россией - РИА Новости, 21.12.2022

Путин заявил, что неонацистов используют в борьбе с Россией

Неонацистов используют в борьбе с Россией, и всем плевать, что эти люди - неонацисты, главное, чтобы они боролись с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T16:03

2022-12-21T16:03

2022-12-21T16:44

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владимир путин

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Неонацистов используют в борьбе с Россией, и всем плевать, что эти люди - неонацисты, главное, чтобы они боролись с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент отметил, что в 90-е, в начале 2000-х годов международных террористов использовали для борьбы с Россией, и никто не обращал внимания, что эти люди были признанными международными террористами, так как они помогали в борьбе с Россией."Так и здесь, неонацистов используют в борьбе с Россией, и наплевать, что они неонацисты, главное, чтобы с Россией боролись", - сказал Путин на итоговой коллегии Минобороны.

https://ria.ru/20221219/ukraina-1839565958.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, владимир путин