https://ria.ru/20221221/neonatsizm-1840289224.html
Путин заявил, что неонацистов используют в борьбе с Россией
Путин заявил, что неонацистов используют в борьбе с Россией - РИА Новости, 21.12.2022
Путин заявил, что неонацистов используют в борьбе с Россией
Неонацистов используют в борьбе с Россией, и всем плевать, что эти люди - неонацисты, главное, чтобы они боролись с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T16:03
2022-12-21T16:03
2022-12-21T16:44
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир путин
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Неонацистов используют в борьбе с Россией, и всем плевать, что эти люди - неонацисты, главное, чтобы они боролись с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент отметил, что в 90-е, в начале 2000-х годов международных террористов использовали для борьбы с Россией, и никто не обращал внимания, что эти люди были признанными международными террористами, так как они помогали в борьбе с Россией."Так и здесь, неонацистов используют в борьбе с Россией, и наплевать, что они неонацисты, главное, чтобы с Россией боролись", - сказал Путин на итоговой коллегии Минобороны.
https://ria.ru/20221219/ukraina-1839565958.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин
16:03 21.12.2022 (обновлено: 16:44 21.12.2022)
Путин заявил, что неонацистов используют в борьбе с Россией
Президент Путин: неонацистов используют в борьбе с Россией, всем плевать, кто они
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Неонацистов используют в борьбе с Россией, и всем плевать, что эти люди - неонацисты, главное, чтобы они боролись с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент отметил, что в 90-е, в начале 2000-х годов международных террористов использовали для борьбы с Россией, и никто не обращал внимания, что эти люди были признанными международными террористами, так как они помогали в борьбе с Россией.
"Так и здесь, неонацистов используют в борьбе с Россией, и наплевать, что они неонацисты, главное, чтобы с Россией боролись", - сказал Путин на итоговой коллегии Минобороны.