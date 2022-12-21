https://ria.ru/20221221/neft-1840177475.html

Минфин США допустил снижение потолка цен на нефть из России

Минфин США допустил снижение потолка цен на нефть из России - РИА Новости, 21.12.2022

Минфин США допустил снижение потолка цен на нефть из России

Страны Запада планируют обсудить дальнейшее снижение предельной цены на российскую нефть, рассказала в интервью агентству Reuters первый заместитель министра... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T10:53

2022-12-21T10:53

2022-12-21T15:59

экономика

цены на нефть

адевале адейемо

александр новак

вашингтон (штат)

сша

австралия

министерство финансов сша

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Страны Запада планируют обсудить дальнейшее снижение предельной цены на российскую нефть, рассказала в интервью агентству Reuters первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо.Потолок цен, в соответствии с которым нефть из России должна стоить не дороже 60 долларов за баррель, начал действовать с 5 декабря. В тот же день вступило в силу эмбарго Евросоюза. Эти ограничения касаются перевозок по морю, но на трубопроводную нефть не распространяются. Для нефтепродуктов аналогичные правила начнут действовать с 5 февраля.Предполагается, что предельную цену будут пересматривать раз в два месяца. В каждом случае ее будут устанавливать на пять процентов ниже рыночной, рассчитанной на основании данных Международного энергетического агентства. Первый пересмотр запланирован на январь.Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что в случае введения потолка цен Россия не будет поставлять за рубеж ничего в ущерб собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, со своей стороны, отметил, что Россия не примет подобные ограничения, даже если придется сократить добычу. По его словам, Москва готова сотрудничать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.

https://ria.ru/20221221/torgovlya-1840146850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, цены на нефть, адевале адейемо, александр новак, вашингтон (штат), сша, австралия, министерство финансов сша, евросоюз, россия