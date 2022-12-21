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Минфин США допустил снижение потолка цен на нефть из России - РИА Новости, 21.12.2022
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Минфин США допустил снижение потолка цен на нефть из России
Минфин США допустил снижение потолка цен на нефть из России - РИА Новости, 21.12.2022
Минфин США допустил снижение потолка цен на нефть из России
Страны Запада планируют обсудить дальнейшее снижение предельной цены на российскую нефть, рассказала в интервью агентству Reuters первый заместитель министра... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T10:53
2022-12-21T15:59
экономика
цены на нефть
адевале адейемо
александр новак
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сша
австралия
министерство финансов сша
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Страны Запада планируют обсудить дальнейшее снижение предельной цены на российскую нефть, рассказала в интервью агентству Reuters первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо.Потолок цен, в соответствии с которым нефть из России должна стоить не дороже 60 долларов за баррель, начал действовать с 5 декабря. В тот же день вступило в силу эмбарго Евросоюза. Эти ограничения касаются перевозок по морю, но на трубопроводную нефть не распространяются. Для нефтепродуктов аналогичные правила начнут действовать с 5 февраля.Предполагается, что предельную цену будут пересматривать раз в два месяца. В каждом случае ее будут устанавливать на пять процентов ниже рыночной, рассчитанной на основании данных Международного энергетического агентства. Первый пересмотр запланирован на январь.Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что в случае введения потолка цен Россия не будет поставлять за рубеж ничего в ущерб собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, со своей стороны, отметил, что Россия не примет подобные ограничения, даже если придется сократить добычу. По его словам, Москва готова сотрудничать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
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экономика, цены на нефть, адевале адейемо, александр новак, вашингтон (штат), сша, австралия, министерство финансов сша, евросоюз, россия
Экономика, Цены на нефть, Адевале Адейемо, Александр Новак, Вашингтон (штат), США, Австралия, Министерство финансов США, Евросоюз, Россия
10:53 21.12.2022 (обновлено: 15:59 21.12.2022)
 
Минфин США допустил снижение потолка цен на нефть из России

Первый замминистра финансов США Адейемо допустила снижение потолка цен на российскую нефть

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Страны Запада планируют обсудить дальнейшее снижение предельной цены на российскую нефть, рассказала в интервью агентству Reuters первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо.

"Страны, поддержавшие инициативу о потолке цен, будут обсуждать ужесточение мер. Вашингтон продолжит использовать санкции и экспортный контроль, чтобы встать на пути у российской цепочки поставок и способности производить оружие", — заявила она.

Потолок цен, в соответствии с которым нефть из России должна стоить не дороже 60 долларов за баррель, начал действовать с 5 декабря. В тот же день вступило в силу эмбарго Евросоюза. Эти ограничения касаются перевозок по морю, но на трубопроводную нефть не распространяются. Для нефтепродуктов аналогичные правила начнут действовать с 5 февраля.
Предполагается, что предельную цену будут пересматривать раз в два месяца. В каждом случае ее будут устанавливать на пять процентов ниже рыночной, рассчитанной на основании данных Международного энергетического агентства. Первый пересмотр запланирован на январь.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что в случае введения потолка цен Россия не будет поставлять за рубеж ничего в ущерб собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, со своей стороны, отметил, что Россия не примет подобные ограничения, даже если придется сократить добычу. По его словам, Москва готова сотрудничать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
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ЭкономикаЦены на нефтьАдевале АдейемоАлександр НовакВашингтон (штат)СШААвстралияМинистерство финансов СШАЕвросоюзРоссия
 
 
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