10:53 21.12.2022 (обновлено: 15:59 21.12.2022)
Минфин США допустил снижение потолка цен на нефть из России
Первый замминистра финансов США Адейемо допустила снижение потолка цен на российскую нефть
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Страны Запада планируют обсудить дальнейшее снижение предельной цены на российскую нефть, рассказала в интервью агентству Reuters первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо.
"Страны, поддержавшие инициативу о потолке цен, будут обсуждать ужесточение мер. Вашингтон продолжит использовать санкции и экспортный контроль, чтобы встать на пути у российской цепочки поставок и способности производить оружие", — заявила она.
Потолок цен, в соответствии с которым нефть из России должна стоить не дороже 60 долларов за баррель, начал действовать с 5 декабря. В тот же день вступило в силу эмбарго Евросоюза. Эти ограничения касаются перевозок по морю, но на трубопроводную нефть не распространяются. Для нефтепродуктов аналогичные правила начнут действовать с 5 февраля.
Предполагается, что предельную цену будут пересматривать раз в два месяца. В каждом случае ее будут устанавливать на пять процентов ниже рыночной, рассчитанной на основании данных Международного энергетического агентства. Первый пересмотр запланирован на январь.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что в случае введения потолка цен Россия не будет поставлять за рубеж ничего в ущерб собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, со своей стороны, отметил, что Россия не примет подобные ограничения, даже если придется сократить добычу. По его словам, Москва готова сотрудничать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.