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"Казмунайгаз" планирует пробную отправку партии нефти в Германию - РИА Новости, 21.12.2022
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"Казмунайгаз" планирует пробную отправку партии нефти в Германию
"Казмунайгаз" планирует пробную отправку партии нефти в Германию - РИА Новости, 21.12.2022
"Казмунайгаз" планирует пробную отправку партии нефти в Германию
Казахстанская национальная нефтегазовая компания "КазМунайГаз" (КМГ) рассматривает вариант пробной отправки партии нефти в Германию в январе 2023 года, сообщил... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T07:06
2022-12-21T07:20
экономика
цены на нефть
магзум мирзагалиев
германия
румыния
казмунайгаз
бундестаг германии
левая (партия)
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АСТАНА, 21 дек - РИА Новости. Казахстанская национальная нефтегазовая компания "КазМунайГаз" (КМГ) рассматривает вариант пробной отправки партии нефти в Германию в январе 2023 года, сообщил глава КМГ Магзум Мирзагалиев.Согласно сообщению пресс-службы компании, Мирзагалиев накануне в режиме видеоконференцсвязи провел переговоры с парламентским статс-секретарем министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Михаэлем Кельнером, а также в Астане встретился с депутатом Бундестага от парламентской группы Левой партии Германии Кристианом Гёрке.Стороны обсудили вопросы экспорта казахстанской нефти на нефтеперерабатывающий завод в Шведте. По словам Гёрке, НПЗ является сердцем экономики федеральной земли Бранденбург на востоке Германии. Депутат Бундестага выразил заинтересованность в стабильных поставках сырья из Казахстана по нефтепроводу "Дружба". Глава КМГ подтвердил возможность экспорта казахстанской нефти в Германию по этому нефтепроводу, однако отметил необходимость решения контрактных и технических вопросов."Ресурсы нефтедобывающих организаций КМГ направляются на загрузку отечественных НПЗ для исполнения обязательств по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок Республики Казахстан. Экспортные объемы нефти КМГ поставляются в адрес единого системного трейдера - KMG Trading, который приоритетно закрывает потребности НПЗ КМГ в Румынии, а остаток экспортных объемов реализуется в рамках долгосрочных договоров. Вместе с тем, согласно поручению президента Республики Казахстан, "КазМунайГаз" рассматривает вариант пробной отправки партии нефти в Германию уже в январе 2023 года", - цитирует пресс-служба слова Мирзагалиева.По итогам переговоров стороны выразили надежду на дальнейшее совместное взаимовыгодное сотрудничество, указывается в пресс-релизе.НПЗ в Шведте, годовая мощность которого составляет свыше 10 миллионов тонн сырой нефти, снабжает топливом Берлин и большую часть восточной Германии.
https://ria.ru/20221209/gaz-1837545923.html
https://ria.ru/20221220/neft-1840098109.html
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экономика, цены на нефть, магзум мирзагалиев, германия, румыния, казмунайгаз, бундестаг германии, левая (партия), астана
Экономика, Цены на нефть, Магзум Мирзагалиев, Германия, Румыния, Казмунайгаз, Бундестаг Германии, Левая (партия), Астана
07:06 21.12.2022 (обновлено: 07:20 21.12.2022)
 
"Казмунайгаз" планирует пробную отправку партии нефти в Германию

В "Казмунайгазе" заявили о планах отправки партии нефти в Германию в январе 2023 года

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка. Архивное фото
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АСТАНА, 21 дек - РИА Новости. Казахстанская национальная нефтегазовая компания "КазМунайГаз" (КМГ) рассматривает вариант пробной отправки партии нефти в Германию в январе 2023 года, сообщил глава КМГ Магзум Мирзагалиев.
Согласно сообщению пресс-службы компании, Мирзагалиев накануне в режиме видеоконференцсвязи провел переговоры с парламентским статс-секретарем министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Михаэлем Кельнером, а также в Астане встретился с депутатом Бундестага от парламентской группы Левой партии Германии Кристианом Гёрке.
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Стороны обсудили вопросы экспорта казахстанской нефти на нефтеперерабатывающий завод в Шведте. По словам Гёрке, НПЗ является сердцем экономики федеральной земли Бранденбург на востоке Германии. Депутат Бундестага выразил заинтересованность в стабильных поставках сырья из Казахстана по нефтепроводу "Дружба". Глава КМГ подтвердил возможность экспорта казахстанской нефти в Германию по этому нефтепроводу, однако отметил необходимость решения контрактных и технических вопросов.
"Ресурсы нефтедобывающих организаций КМГ направляются на загрузку отечественных НПЗ для исполнения обязательств по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок Республики Казахстан. Экспортные объемы нефти КМГ поставляются в адрес единого системного трейдера - KMG Trading, который приоритетно закрывает потребности НПЗ КМГ в Румынии, а остаток экспортных объемов реализуется в рамках долгосрочных договоров. Вместе с тем, согласно поручению президента Республики Казахстан, "КазМунайГаз" рассматривает вариант пробной отправки партии нефти в Германию уже в январе 2023 года", - цитирует пресс-служба слова Мирзагалиева.
По итогам переговоров стороны выразили надежду на дальнейшее совместное взаимовыгодное сотрудничество, указывается в пресс-релизе.
НПЗ в Шведте, годовая мощность которого составляет свыше 10 миллионов тонн сырой нефти, снабжает топливом Берлин и большую часть восточной Германии.
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ЭкономикаЦены на нефтьМагзум МирзагалиевГерманияРумынияКазмунайгазБундестаг ГерманииЛевая (партия)Астана
 
 
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