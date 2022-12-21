https://ria.ru/20221221/neft-1840149227.html

"Казмунайгаз" планирует пробную отправку партии нефти в Германию

"Казмунайгаз" планирует пробную отправку партии нефти в Германию - РИА Новости, 21.12.2022

"Казмунайгаз" планирует пробную отправку партии нефти в Германию

Казахстанская национальная нефтегазовая компания "КазМунайГаз" (КМГ) рассматривает вариант пробной отправки партии нефти в Германию в январе 2023 года, сообщил... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T07:06

2022-12-21T07:06

2022-12-21T07:20

экономика

цены на нефть

магзум мирзагалиев

германия

румыния

казмунайгаз

бундестаг германии

левая (партия)

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АСТАНА, 21 дек - РИА Новости. Казахстанская национальная нефтегазовая компания "КазМунайГаз" (КМГ) рассматривает вариант пробной отправки партии нефти в Германию в январе 2023 года, сообщил глава КМГ Магзум Мирзагалиев.Согласно сообщению пресс-службы компании, Мирзагалиев накануне в режиме видеоконференцсвязи провел переговоры с парламентским статс-секретарем министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Михаэлем Кельнером, а также в Астане встретился с депутатом Бундестага от парламентской группы Левой партии Германии Кристианом Гёрке.Стороны обсудили вопросы экспорта казахстанской нефти на нефтеперерабатывающий завод в Шведте. По словам Гёрке, НПЗ является сердцем экономики федеральной земли Бранденбург на востоке Германии. Депутат Бундестага выразил заинтересованность в стабильных поставках сырья из Казахстана по нефтепроводу "Дружба". Глава КМГ подтвердил возможность экспорта казахстанской нефти в Германию по этому нефтепроводу, однако отметил необходимость решения контрактных и технических вопросов."Ресурсы нефтедобывающих организаций КМГ направляются на загрузку отечественных НПЗ для исполнения обязательств по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок Республики Казахстан. Экспортные объемы нефти КМГ поставляются в адрес единого системного трейдера - KMG Trading, который приоритетно закрывает потребности НПЗ КМГ в Румынии, а остаток экспортных объемов реализуется в рамках долгосрочных договоров. Вместе с тем, согласно поручению президента Республики Казахстан, "КазМунайГаз" рассматривает вариант пробной отправки партии нефти в Германию уже в январе 2023 года", - цитирует пресс-служба слова Мирзагалиева.По итогам переговоров стороны выразили надежду на дальнейшее совместное взаимовыгодное сотрудничество, указывается в пресс-релизе.НПЗ в Шведте, годовая мощность которого составляет свыше 10 миллионов тонн сырой нефти, снабжает топливом Берлин и большую часть восточной Германии.

https://ria.ru/20221209/gaz-1837545923.html

https://ria.ru/20221220/neft-1840098109.html

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экономика, цены на нефть, магзум мирзагалиев, германия, румыния, казмунайгаз, бундестаг германии, левая (партия), астана