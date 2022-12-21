https://ria.ru/20221221/nato-1840262914.html
Путин призвал проанализировать вооружения НАТО
Путин призвал проанализировать вооружения НАТО - РИА Новости, 21.12.2022
Путин призвал проанализировать вооружения НАТО
Вооружения НАТО должны быть проанализированы и использованы для строительства Вооруженных сил РФ, как и полученный частями огромный опыт, заявил президент РФ... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:09
2022-12-21T15:09
2022-12-21T15:20
специальная военная операция на украине
россия
нато
владимир путин
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Вооружения НАТО должны быть проанализированы и использованы для строительства Вооруженных сил РФ, как и полученный частями огромный опыт, заявил президент РФ Владимир Путин.Ранее на коллегии Минобороны Путин сообщил, что вся информация о натовских силах и применяемых ими средствах, противодействии - хорошо известны РФ."Огромный боевой опыт получили наши части в ходе этой спецоперации. Задача министерства обороны, Генерального штаба, как я уже сказал, тщательно проанализировать этот опыт, максимально быстро систематизировать его и включить в программы и планы обучения личного состава, подготовки войск в целом и поставки в войска необходимой техники", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20221221/putin-1840262584.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, владимир путин, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, НАТО, Владимир Путин, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
15:09 21.12.2022 (обновлено: 15:20 21.12.2022)
Путин призвал проанализировать вооружения НАТО
Путин призвал проанализировать вооружения НАТО и использовать для строительства ВС России
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Вооружения НАТО должны быть проанализированы и использованы для строительства Вооруженных сил РФ, как и полученный частями огромный опыт, заявил президент РФ Владимир Путин.
Ранее на коллегии Минобороны Путин сообщил, что вся информация о натовских силах и применяемых ими средствах, противодействии - хорошо известны РФ.
"Все это у вас имеется, и все это должно быть тщательно проанализировано, использовано для строительства наших, как я уже говорил, вооруженных сил, для повышения боевых возможностей наших войск, а также отечественных специальных служб", - добавил Путин.
"Огромный боевой опыт получили наши части в ходе этой спецоперации. Задача министерства обороны, Генерального штаба, как я уже сказал, тщательно проанализировать этот опыт, максимально быстро систематизировать его и включить в программы и планы обучения личного состава, подготовки войск в целом и поставки в войска необходимой техники", - подчеркнул он.