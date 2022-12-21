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Путин призвал проанализировать вооружения НАТО - РИА Новости, 21.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Путин призвал проанализировать вооружения НАТО
Путин призвал проанализировать вооружения НАТО - РИА Новости, 21.12.2022
Путин призвал проанализировать вооружения НАТО
Вооружения НАТО должны быть проанализированы и использованы для строительства Вооруженных сил РФ, как и полученный частями огромный опыт, заявил президент РФ... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:09
2022-12-21T15:20
специальная военная операция на украине
россия
нато
владимир путин
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Вооружения НАТО должны быть проанализированы и использованы для строительства Вооруженных сил РФ, как и полученный частями огромный опыт, заявил президент РФ Владимир Путин.Ранее на коллегии Минобороны Путин сообщил, что вся информация о натовских силах и применяемых ими средствах, противодействии - хорошо известны РФ."Огромный боевой опыт получили наши части в ходе этой спецоперации. Задача министерства обороны, Генерального штаба, как я уже сказал, тщательно проанализировать этот опыт, максимально быстро систематизировать его и включить в программы и планы обучения личного состава, подготовки войск в целом и поставки в войска необходимой техники", - подчеркнул он.
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россия, нато, владимир путин, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, НАТО, Владимир Путин, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
15:09 21.12.2022 (обновлено: 15:20 21.12.2022)
 
Путин призвал проанализировать вооружения НАТО

Путин призвал проанализировать вооружения НАТО и использовать для строительства ВС России

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Gabriella SullivanУчения НАТО
Учения НАТО - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Gabriella Sullivan
Учения НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Вооружения НАТО должны быть проанализированы и использованы для строительства Вооруженных сил РФ, как и полученный частями огромный опыт, заявил президент РФ Владимир Путин.
Ранее на коллегии Минобороны Путин сообщил, что вся информация о натовских силах и применяемых ими средствах, противодействии - хорошо известны РФ.
"Все это у вас имеется, и все это должно быть тщательно проанализировано, использовано для строительства наших, как я уже говорил, вооруженных сил, для повышения боевых возможностей наших войск, а также отечественных специальных служб", - добавил Путин.
"Огромный боевой опыт получили наши части в ходе этой спецоперации. Задача министерства обороны, Генерального штаба, как я уже сказал, тщательно проанализировать этот опыт, максимально быстро систематизировать его и включить в программы и планы обучения личного состава, подготовки войск в целом и поставки в войска необходимой техники", - подчеркнул он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 15:08Специальная военная операция на Украине
Путин заявил, что России хорошо известна вся информация о силах НАТО
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияНАТОВладимир ПутинБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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