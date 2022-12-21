https://ria.ru/20221221/nato-1840262914.html

Путин призвал проанализировать вооружения НАТО

Путин призвал проанализировать вооружения НАТО - РИА Новости, 21.12.2022

Путин призвал проанализировать вооружения НАТО

Вооружения НАТО должны быть проанализированы и использованы для строительства Вооруженных сил РФ, как и полученный частями огромный опыт, заявил президент РФ... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:09

2022-12-21T15:09

2022-12-21T15:20

специальная военная операция на украине

россия

нато

владимир путин

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Вооружения НАТО должны быть проанализированы и использованы для строительства Вооруженных сил РФ, как и полученный частями огромный опыт, заявил президент РФ Владимир Путин.Ранее на коллегии Минобороны Путин сообщил, что вся информация о натовских силах и применяемых ими средствах, противодействии - хорошо известны РФ."Огромный боевой опыт получили наши части в ходе этой спецоперации. Задача министерства обороны, Генерального штаба, как я уже сказал, тщательно проанализировать этот опыт, максимально быстро систематизировать его и включить в программы и планы обучения личного состава, подготовки войск в целом и поставки в войска необходимой техники", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20221221/putin-1840262584.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, нато, владимир путин, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)