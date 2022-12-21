https://ria.ru/20221221/nalogi-1840244565.html
Госдума приняла закон об особенностях налогообложения в новых регионах
Госдума приняла закон об особенностях налогообложения в новых регионах - РИА Новости, 21.12.2022
Госдума приняла закон об особенностях налогообложения в новых регионах
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об особенностях налогообложения в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T14:31
2022-12-21T14:31
2022-12-21T14:32
экономика
россия
луганская народная республика
херсонская область
госдума рф
донецкая народная республика
запорожская область
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об особенностях налогообложения в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Документ предоставляет правительству РФ право в 2023 году издавать нормативные правовые акты, предусматривающие особенности применения законодательства о налогах и сборах в этих четырех новых регионах России. В частности, это касается порядка постановки на налоговый учет, порядка перехода на специальные налоговые режимы, порядка учета расходов предпринимателей, установления оснований и условий неприменения ответственности за нарушение установленного способа представления налоговой декларации (расчета). При этом самим регионам предоставляется право своими законами в 2023-2024 годах снижать до 0% для всех или отдельных категорий налогоплательщиков ставки налога при применении упрощенной или патентной системы налогообложения. Закон также обязывает организации и индивидуальных предпринимателей в этих регионах начать применять контрольно-кассовую технику в расчетах с 1 февраля 2025 года. При этом правительство РФ будет вправе отложить этот срок, но не более чем на три года. Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.
https://ria.ru/20221214/rossiya-1838514433.html
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, луганская народная республика, херсонская область , госдума рф, донецкая народная республика, запорожская область
Экономика, Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Госдума РФ, Донецкая Народная Республика, Запорожская область
14:31 21.12.2022 (обновлено: 14:32 21.12.2022)
Госдума приняла закон об особенностях налогообложения в новых регионах
Госдума приняла закон об особенностях налогообложения в четырех новых регионах России
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об особенностях налогообложения в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.
Документ предоставляет правительству РФ
право в 2023 году издавать нормативные правовые акты, предусматривающие особенности применения законодательства о налогах и сборах в этих четырех новых регионах России.
В частности, это касается порядка постановки на налоговый учет, порядка перехода на специальные налоговые режимы, порядка учета расходов предпринимателей, установления оснований и условий неприменения ответственности за нарушение установленного способа представления налоговой декларации (расчета).
При этом самим регионам предоставляется право своими законами в 2023-2024 годах снижать до 0% для всех или отдельных категорий налогоплательщиков ставки налога при применении упрощенной или патентной системы налогообложения.
Закон также обязывает организации и индивидуальных предпринимателей в этих регионах начать применять контрольно-кассовую технику в расчетах с 1 февраля 2025 года. При этом правительство РФ будет вправе отложить этот срок, но не более чем на три года.
Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.