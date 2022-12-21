https://ria.ru/20221221/nalogi-1840244565.html

Госдума приняла закон об особенностях налогообложения в новых регионах

Госдума приняла закон об особенностях налогообложения в новых регионах - РИА Новости, 21.12.2022

Госдума приняла закон об особенностях налогообложения в новых регионах

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об особенностях налогообложения в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T14:31

2022-12-21T14:31

2022-12-21T14:32

экономика

россия

луганская народная республика

херсонская область

госдума рф

донецкая народная республика

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817965012_35:0:2946:1637_1920x0_80_0_0_4016913a7a5a046bcb4c7f003854ec3c.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об особенностях налогообложения в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Документ предоставляет правительству РФ право в 2023 году издавать нормативные правовые акты, предусматривающие особенности применения законодательства о налогах и сборах в этих четырех новых регионах России. В частности, это касается порядка постановки на налоговый учет, порядка перехода на специальные налоговые режимы, порядка учета расходов предпринимателей, установления оснований и условий неприменения ответственности за нарушение установленного способа представления налоговой декларации (расчета). При этом самим регионам предоставляется право своими законами в 2023-2024 годах снижать до 0% для всех или отдельных категорий налогоплательщиков ставки налога при применении упрощенной или патентной системы налогообложения. Закон также обязывает организации и индивидуальных предпринимателей в этих регионах начать применять контрольно-кассовую технику в расчетах с 1 февраля 2025 года. При этом правительство РФ будет вправе отложить этот срок, но не более чем на три года. Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.

https://ria.ru/20221214/rossiya-1838514433.html

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

россия

луганская народная республика

херсонская область

донецкая народная республика

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, луганская народная республика, херсонская область , госдума рф, донецкая народная республика, запорожская область