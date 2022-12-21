https://ria.ru/20221221/most-1840336273.html

Врио главы СБУ пригрозил перерезать логистику на Крымском мосту

Врио главы СБУ пригрозил перерезать логистику на Крымском мосту - РИА Новости, 21.12.2022

Врио главы СБУ пригрозил перерезать логистику на Крымском мосту

Врио председателя Службы безопасности Украины Василий Малюк выступил с новой угрозой в отношении Крымского моста, первый теракт на котором обернулся российскими РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T17:47

2022-12-21T17:47

2022-12-21T18:57

специальная военная операция на украине

владимир путин

денис шмыгаль

владимир зеленский

украина

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

нато

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Врио председателя Службы безопасности Украины Василий Малюк выступил с новой угрозой в отношении Крымского моста, первый теракт на котором обернулся российскими ударами по военной и энергетической инфраструктуре Украины. "Исходя из анализа оперативной обстановки, мы просто обязаны там перерезать логистику врагу", - сказал Малюк в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, в отношении которой в РФ ранее было возбуждено уголовное дело по статье "возбуждение ненависти либо вражды". На вопрос о подрыве Крымского моста Малюк ответил, что не может это прокомментировать и рассказать какие-то детали, но "со временем всё станет известно". На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Аналитики НАТО в статье на сайте альянса, посвященной ядерным угрозам в свете конфликта вокруг Украины, де-факто признали, что удар по Керченскому мосту и другие атаки в Крыму были осуществлены Украиной, что, по их мнению, может привести к еще большей эскалации конфликта. После теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы, ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221221/dvizhenie-1840304498.html

https://ria.ru/20221210/gruzoviki-1837732621.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, крымский мост, республика крым, служба безопасности украины