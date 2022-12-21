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Врио главы СБУ пригрозил перерезать логистику на Крымском мосту - РИА Новости, 21.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/most-1840336273.html
Врио главы СБУ пригрозил перерезать логистику на Крымском мосту
Врио главы СБУ пригрозил перерезать логистику на Крымском мосту - РИА Новости, 21.12.2022
Врио главы СБУ пригрозил перерезать логистику на Крымском мосту
Врио председателя Службы безопасности Украины Василий Малюк выступил с новой угрозой в отношении Крымского моста, первый теракт на котором обернулся российскими РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T17:47
2022-12-21T18:57
специальная военная операция на украине
владимир путин
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Врио председателя Службы безопасности Украины Василий Малюк выступил с новой угрозой в отношении Крымского моста, первый теракт на котором обернулся российскими ударами по военной и энергетической инфраструктуре Украины. "Исходя из анализа оперативной обстановки, мы просто обязаны там перерезать логистику врагу", - сказал Малюк в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, в отношении которой в РФ ранее было возбуждено уголовное дело по статье "возбуждение ненависти либо вражды". На вопрос о подрыве Крымского моста Малюк ответил, что не может это прокомментировать и рассказать какие-то детали, но "со временем всё станет известно". На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Аналитики НАТО в статье на сайте альянса, посвященной ядерным угрозам в свете конфликта вокруг Украины, де-факто признали, что удар по Керченскому мосту и другие атаки в Крыму были осуществлены Украиной, что, по их мнению, может привести к еще большей эскалации конфликта. После теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы, ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221221/dvizhenie-1840304498.html
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владимир путин, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, крымский мост, республика крым, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО, Крымский мост, Республика Крым, Служба безопасности Украины
17:47 21.12.2022 (обновлено: 18:57 21.12.2022)
 
Врио главы СБУ пригрозил перерезать логистику на Крымском мосту

Врио председателя СБУ Малюк пригрозил перерезать логистику на Крымском мосту

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкМужчина смотрит на Крымский мост
Мужчина смотрит на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Мужчина смотрит на Крымский мост. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Врио председателя Службы безопасности Украины Василий Малюк выступил с новой угрозой в отношении Крымского моста, первый теракт на котором обернулся российскими ударами по военной и энергетической инфраструктуре Украины.
"Исходя из анализа оперативной обстановки, мы просто обязаны там перерезать логистику врагу", - сказал Малюк в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, в отношении которой в РФ ранее было возбуждено уголовное дело по статье "возбуждение ненависти либо вражды".
Восстановление пролетов автодорожной части Крымского моста - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 16:36
Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили
На вопрос о подрыве Крымского моста Малюк ответил, что не может это прокомментировать и рассказать какие-то детали, но "со временем всё станет известно".
На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны.
Аналитики НАТО в статье на сайте альянса, посвященной ядерным угрозам в свете конфликта вокруг Украины, де-факто признали, что удар по Керченскому мосту и другие атаки в Крыму были осуществлены Украиной, что, по их мнению, может привести к еще большей эскалации конфликта.
После теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы, ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Легковые автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
10 декабря, 15:04
Проезд по Крымскому мосту закроют для некоторых грузовиков
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НАТОКрымский мостРеспублика КрымСлужба безопасности Украины
 
 
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