https://ria.ru/20221221/moskvich-1840212722.html
Путин не планирует тестировать новый кроссовер "Москвич 3"
Путин не планирует тестировать новый кроссовер "Москвич 3" - РИА Новости, 21.12.2022
Путин не планирует тестировать новый кроссовер "Москвич 3"
Президент РФ Владимир Путин не планирует тестировать новый кроссовер "Москвич 3", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T12:40
2022-12-21T12:40
2022-12-21T12:59
экономика
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
россия
москва
авто
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует тестировать новый кроссовер "Москвич 3", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Вы знаете, пока нет, пока нет таких планов у президента, это безусловно, безусловно отрадный факт, что в такие сжатые сроки было запущено производство, мы знаем, что определенный дефицит легковых машин на рынке сейчас есть, по понятным причинам", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что такие уверенные шаги в сторону того, чтобы сократить этот дефицит, можно только приветствовать.Серийное производство первой модели бренда - кроссовера "Москвич 3" - было запущено 23 ноября. До конца года на конвейер также выйдет электромобиль "Москвич 3". Производственный план завода до конца года - порядка 440 автомобилей, в том числе 200 электромобилей.Французский автоконцерн Renault в мае передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". Согласно планам компании, на заводе будут производиться четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан.
https://ria.ru/20221130/moskvich-1835288785.html
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экономика, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, россия, москва, авто
Экономика, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Владимир Путин, Россия, Москва, Авто
12:40 21.12.2022 (обновлено: 12:59 21.12.2022)
Путин не планирует тестировать новый кроссовер "Москвич 3"
Песков сообщил, что Путин не планирует тестировать новый кроссовер "Москвич 3"
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует тестировать новый кроссовер "Москвич 3", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вы знаете, пока нет, пока нет таких планов у президента, это безусловно, безусловно отрадный факт, что в такие сжатые сроки было запущено производство, мы знаем, что определенный дефицит легковых машин на рынке сейчас есть, по понятным причинам", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что такие уверенные шаги в сторону того, чтобы сократить этот дефицит, можно только приветствовать.
Серийное производство первой модели бренда - кроссовера "Москвич 3" - было запущено 23 ноября. До конца года на конвейер также выйдет электромобиль "Москвич 3". Производственный план завода до конца года - порядка 440 автомобилей, в том числе 200 электромобилей.
Французский автоконцерн Renault в мае передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". Согласно планам компании, на заводе будут производиться четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан.