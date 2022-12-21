https://ria.ru/20221221/moskvich-1840212722.html

Путин не планирует тестировать новый кроссовер "Москвич 3"

Путин не планирует тестировать новый кроссовер "Москвич 3" - РИА Новости, 21.12.2022

Путин не планирует тестировать новый кроссовер "Москвич 3"

Президент РФ Владимир Путин не планирует тестировать новый кроссовер "Москвич 3", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T12:40

2022-12-21T12:40

2022-12-21T12:59

экономика

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

россия

москва

авто

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует тестировать новый кроссовер "Москвич 3", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Вы знаете, пока нет, пока нет таких планов у президента, это безусловно, безусловно отрадный факт, что в такие сжатые сроки было запущено производство, мы знаем, что определенный дефицит легковых машин на рынке сейчас есть, по понятным причинам", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что такие уверенные шаги в сторону того, чтобы сократить этот дефицит, можно только приветствовать.Серийное производство первой модели бренда - кроссовера "Москвич 3" - было запущено 23 ноября. До конца года на конвейер также выйдет электромобиль "Москвич 3". Производственный план завода до конца года - порядка 440 автомобилей, в том числе 200 электромобилей.Французский автоконцерн Renault в мае передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". Согласно планам компании, на заводе будут производиться четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан.

https://ria.ru/20221130/moskvich-1835288785.html

https://ria.ru/20221221/moskvich-1840162753.html

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экономика, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, россия, москва, авто