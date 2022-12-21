https://ria.ru/20221221/moskvich-1840162753.html

Кроссовер "Москвич" будет стоить от 1,97 миллиона рублей

Кроссовер "Москвич" будет стоить от 1,97 миллиона рублей - РИА Новости, 21.12.2022

Кроссовер "Москвич" будет стоить от 1,97 миллиона рублей

Стоимость нового автомобиля "Москвич 3" составит от 1,97 миллиона рублей, сообщает автопроизводитель. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T09:38

2022-12-21T09:38

2022-12-21T10:38

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Стоимость нового автомобиля "Москвич 3" составит от 1,97 миллиона рублей, сообщает автопроизводитель."Городской кроссовер "Москвич 3" — это первая модель, которая сошла с конвейера возрожденного производстве завода "Москвич". Новый автомобиль <…> будет представлен в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой", — говорится в релизе.В компании отметили, что уже отобрали партнеров дилерской сети в Москве. До конца года отгрузка авто начнется в 11 дилерских центров: "Рольф Химки", "Автомир Озерная", "Авилон Волгоградский проспект", "Major Новорижское шоссе", "Рольф Центр", "Автомир Ярославское шоссе", "Авилон Легенда ТТК", ТЦ "Кунцево", "Петровский Белая Дача", "Авторусь Измайлово" и "Автопассаж"."В следующем году мы сконцентрируем свою активность в крупных российских городах-миллионниках, а по мере увеличения производственных объемов будем расширять наше присутствие на рынке России. Первой моделью станет кроссовер "Москвич 3", который пополнит парки такси и каршеринга", — заявил гендиректор "Москвича" Дмитрий Пронин.В мае французский автоконцерн Renault передал свой московский завод правительству столицы. Власти города решили вернуть ему историческое название и возобновить производство машин под брендом "Москвич". Компания планирует производить четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан.Серийное производство первой модели — "Москвич 3" — запустили 23 ноября, а в декабре на конвейер выйдет и электромобиль "Москвич 3е". До конца года предполагается выпустить порядка 440 автомобилей, в том числе 200 электромобилей.

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, россия, авто