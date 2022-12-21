https://ria.ru/20221221/moskvich-1840162753.html
Кроссовер "Москвич" будет стоить от 1,97 миллиона рублей
Кроссовер "Москвич" будет стоить от 1,97 миллиона рублей - РИА Новости, 21.12.2022
Кроссовер "Москвич" будет стоить от 1,97 миллиона рублей
Стоимость нового автомобиля "Москвич 3" составит от 1,97 миллиона рублей, сообщает автопроизводитель. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T09:38
2022-12-21T09:38
2022-12-21T10:38
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Стоимость нового автомобиля "Москвич 3" составит от 1,97 миллиона рублей, сообщает автопроизводитель."Городской кроссовер "Москвич 3" — это первая модель, которая сошла с конвейера возрожденного производстве завода "Москвич". Новый автомобиль <…> будет представлен в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой", — говорится в релизе.В компании отметили, что уже отобрали партнеров дилерской сети в Москве. До конца года отгрузка авто начнется в 11 дилерских центров: "Рольф Химки", "Автомир Озерная", "Авилон Волгоградский проспект", "Major Новорижское шоссе", "Рольф Центр", "Автомир Ярославское шоссе", "Авилон Легенда ТТК", ТЦ "Кунцево", "Петровский Белая Дача", "Авторусь Измайлово" и "Автопассаж"."В следующем году мы сконцентрируем свою активность в крупных российских городах-миллионниках, а по мере увеличения производственных объемов будем расширять наше присутствие на рынке России. Первой моделью станет кроссовер "Москвич 3", который пополнит парки такси и каршеринга", — заявил гендиректор "Москвича" Дмитрий Пронин.В мае французский автоконцерн Renault передал свой московский завод правительству столицы. Власти города решили вернуть ему историческое название и возобновить производство машин под брендом "Москвич". Компания планирует производить четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан.Серийное производство первой модели — "Москвич 3" — запустили 23 ноября, а в декабре на конвейер выйдет и электромобиль "Москвич 3е". До конца года предполагается выпустить порядка 440 автомобилей, в том числе 200 электромобилей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, россия, авто
09:38 21.12.2022 (обновлено: 10:38 21.12.2022)
Кроссовер "Москвич" будет стоить от 1,97 миллиона рублей
Новый кроссовер "Москвич 3" будет стоить от 1,97 миллиона рублей
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Стоимость нового автомобиля "Москвич 3" составит от 1,97 миллиона рублей, сообщает автопроизводитель.
"Городской кроссовер "Москвич 3" — это первая модель, которая сошла с конвейера возрожденного производстве завода "Москвич". Новый автомобиль <…> будет представлен в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой", — говорится в релизе.
В компании отметили, что уже отобрали партнеров дилерской сети в Москве
. До конца года отгрузка авто начнется в 11 дилерских центров: "Рольф Химки", "Автомир Озерная", "Авилон Волгоградский проспект", "Major Новорижское шоссе", "Рольф Центр", "Автомир Ярославское шоссе", "Авилон Легенда ТТК", ТЦ "Кунцево", "Петровский Белая Дача", "Авторусь Измайлово" и "Автопассаж".
"В следующем году мы сконцентрируем свою активность в крупных российских городах-миллионниках, а по мере увеличения производственных объемов будем расширять наше присутствие на рынке России
. Первой моделью станет кроссовер "Москвич 3", который пополнит парки такси и каршеринга", — заявил гендиректор "Москвича" Дмитрий Пронин.
В мае французский автоконцерн Renault передал свой московский завод правительству столицы. Власти города решили вернуть ему историческое название и возобновить производство машин под брендом "Москвич". Компания планирует производить четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан.
Серийное производство первой модели — "Москвич 3" — запустили 23 ноября, а в декабре на конвейер выйдет и электромобиль "Москвич 3е". До конца года предполагается выпустить порядка 440 автомобилей, в том числе 200 электромобилей.