https://ria.ru/20221221/moskva-1840238339.html

Собянин заявил, что Москва и москвичи способны преодолеть любые испытания

Собянин заявил, что Москва и москвичи способны преодолеть любые испытания - РИА Новости, 21.12.2022

Собянин заявил, что Москва и москвичи способны преодолеть любые испытания

Москва и москвичи способны преодолеть любые испытания и стать еще более сильными, несмотря на все проблемы, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T14:12

2022-12-21T14:12

2022-12-21T14:12

общество

москва

сергей собянин

новый год

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Москва и москвичи способны преодолеть любые испытания и стать еще более сильными, несмотря на все проблемы, заявил мэр столицы Сергей Собянин. "Через несколько дней мы будем встречать новый 2023 год, конечно, это будет непростой год. И все же, несмотря на все проблемы, я верю в Москву, верю в москвичей. Мы живем в лучшем городе Земли, которому по силам преодолеть любые испытания, как это уже не раз было в нашей истории, и я уверен, не только преодолеть испытания, но стать еще более сильными, сделать большой шаг вперед в своем развитии", - сказал Собянин в ходе своего отчета перед депутатами московской городской думы.

https://ria.ru/20221221/ekonomika-1840236495.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, сергей собянин, новый год