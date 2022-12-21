https://ria.ru/20221221/moskva-1840238339.html
Собянин заявил, что Москва и москвичи способны преодолеть любые испытания
Собянин заявил, что Москва и москвичи способны преодолеть любые испытания - РИА Новости, 21.12.2022
Собянин заявил, что Москва и москвичи способны преодолеть любые испытания
Москва и москвичи способны преодолеть любые испытания и стать еще более сильными, несмотря на все проблемы, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T14:12
2022-12-21T14:12
2022-12-21T14:12
общество
москва
сергей собянин
новый год
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Москва и москвичи способны преодолеть любые испытания и стать еще более сильными, несмотря на все проблемы, заявил мэр столицы Сергей Собянин. "Через несколько дней мы будем встречать новый 2023 год, конечно, это будет непростой год. И все же, несмотря на все проблемы, я верю в Москву, верю в москвичей. Мы живем в лучшем городе Земли, которому по силам преодолеть любые испытания, как это уже не раз было в нашей истории, и я уверен, не только преодолеть испытания, но стать еще более сильными, сделать большой шаг вперед в своем развитии", - сказал Собянин в ходе своего отчета перед депутатами московской городской думы.
https://ria.ru/20221221/ekonomika-1840236495.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, сергей собянин, новый год
Общество, Москва, Сергей Собянин, Новый год
Собянин заявил, что Москва и москвичи способны преодолеть любые испытания
Собянин: новый год будет непростым, но Москва преодолеет любые испытания и станет сильнее
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Москва и москвичи способны преодолеть любые испытания и стать еще более сильными, несмотря на все проблемы, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Через несколько дней мы будем встречать новый 2023 год, конечно, это будет непростой год. И все же, несмотря на все проблемы, я верю в Москву, верю в москвичей. Мы живем в лучшем городе Земли, которому по силам преодолеть любые испытания, как это уже не раз было в нашей истории, и я уверен, не только преодолеть испытания, но стать еще более сильными, сделать большой шаг вперед в своем развитии", - сказал Собянин в ходе своего отчета перед депутатами московской городской думы.