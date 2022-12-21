https://ria.ru/20221221/moskva-1840164821.html

В Москве заменили более 2200 лифтов в рамках программы капремонта

В Москве заменили более 2200 лифтов в рамках программы капремонта - РИА Новости, 21.12.2022

В Москве заменили более 2200 лифтов в рамках программы капремонта

В ходе реализации региональной программы капитального ремонта в 2022 году в столице заменили более 2,2 тысячи лифтов в жилых домах, сообщил журналистам... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T09:51

2022-12-21T09:51

2022-12-21T09:51

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жилье

московская область (подмосковье)

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В ходе реализации региональной программы капитального ремонта в 2022 году в столице заменили более 2,2 тысячи лифтов в жилых домах, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на особом контроле, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены. В этом году в рамках региональной программы капремонта заменили более 2,2 тысячи лифтов в многоквартирных домах, больше всего лифтов обновили в юго-восточном, южном и юго-западном административных округах", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что при проведении работ используется лифтовое оборудование, которое производится в Москве и Московской области. По своим характеристикам оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта пассажиров. "Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению мэра Москвы более десяти лет назад, в рамках ее реализации поменяли более 40 тысяч лифтов в жилых домах", - напомнил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все установленные в столичных домах лифты включены в программу с указанием конкретных сроков замены.

https://realty.ria.ru/20221006/lifty-1822025947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

жилье, московская область (подмосковье), москва, петр бирюков