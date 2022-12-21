Рейтинг@Mail.ru
Юрист раскрыл, как мошенники учат своих жертв обманывать банки - РИА Новости, 21.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221221/moshenniki-1840141694.html
Юрист раскрыл, как мошенники учат своих жертв обманывать банки
Юрист раскрыл, как мошенники учат своих жертв обманывать банки - РИА Новости, 21.12.2022
Юрист раскрыл, как мошенники учат своих жертв обманывать банки
Злоумышленники в рамках схемы "зеркальный кредит" учат жертв обманывать банки, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T03:13
2022-12-21T03:13
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823639761_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7438426fa06148ace58a50cd0ae73315.jpg
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Злоумышленники в рамках схемы "зеркальный кредит" учат жертв обманывать банки, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Эксперт отметил, что работники кредитных организаций ознакомлены с уловкой, когда злоумышленники заставляют граждан оформлять кредит и переводить полученные средства на другие счета. Поэтому сотрудники задают вопрос о целях займа.По словам Соловьева, мошенники говорят жертве необходимые ответы, например, "на подарки", "отдых", "свадьбу". Для защиты средств он порекомендовал изначально не верить, что зеркальный кредит не даст злоумышленникам оформить заем.
https://ria.ru/20221220/moshenniki-1839880425.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823639761_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7d9e716860dd7bcdd426dc5ee16f28ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество
Россия, Общество
03:13 21.12.2022
 
Юрист раскрыл, как мошенники учат своих жертв обманывать банки

Юрист Соловьев: мошенники учат жертв обманывать банки в рамках схемы "зеркальный кредит"

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкРубли
Рубли - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Злоумышленники в рамках схемы "зеркальный кредит" учат жертв обманывать банки, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Эксперт отметил, что работники кредитных организаций ознакомлены с уловкой, когда злоумышленники заставляют граждан оформлять кредит и переводить полученные средства на другие счета. Поэтому сотрудники задают вопрос о целях займа.
Компьютерная клавиатура - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
Вчера, 03:18
Киберспециалист раскрыл, как мошенники обводят вокруг пальца любого
По словам Соловьева, мошенники говорят жертве необходимые ответы, например, "на подарки", "отдых", "свадьбу". Для защиты средств он порекомендовал изначально не верить, что зеркальный кредит не даст злоумышленникам оформить заем.
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала