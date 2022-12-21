https://ria.ru/20221221/moshenniki-1840141694.html
Юрист раскрыл, как мошенники учат своих жертв обманывать банки
Юрист раскрыл, как мошенники учат своих жертв обманывать банки - РИА Новости, 21.12.2022
Юрист раскрыл, как мошенники учат своих жертв обманывать банки
Злоумышленники в рамках схемы "зеркальный кредит" учат жертв обманывать банки, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T03:13
2022-12-21T03:13
2022-12-21T03:13
россия
общество
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Злоумышленники в рамках схемы "зеркальный кредит" учат жертв обманывать банки, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Эксперт отметил, что работники кредитных организаций ознакомлены с уловкой, когда злоумышленники заставляют граждан оформлять кредит и переводить полученные средства на другие счета. Поэтому сотрудники задают вопрос о целях займа.По словам Соловьева, мошенники говорят жертве необходимые ответы, например, "на подарки", "отдых", "свадьбу". Для защиты средств он порекомендовал изначально не верить, что зеркальный кредит не даст злоумышленникам оформить заем.
https://ria.ru/20221220/moshenniki-1839880425.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
Юрист раскрыл, как мошенники учат своих жертв обманывать банки
Юрист Соловьев: мошенники учат жертв обманывать банки в рамках схемы "зеркальный кредит"
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости.
Злоумышленники в рамках схемы "зеркальный кредит" учат жертв обманывать банки, рассказал
агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Эксперт отметил, что работники кредитных организаций ознакомлены с уловкой, когда злоумышленники заставляют граждан оформлять кредит и переводить полученные средства на другие счета. Поэтому сотрудники задают вопрос о целях займа.
По словам Соловьева, мошенники говорят жертве необходимые ответы, например, "на подарки", "отдых", "свадьбу". Для защиты средств он порекомендовал изначально не верить, что зеркальный кредит не даст злоумышленникам оформить заем.