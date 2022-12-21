https://ria.ru/20221221/moshenniki-1840141694.html

Юрист раскрыл, как мошенники учат своих жертв обманывать банки

Юрист раскрыл, как мошенники учат своих жертв обманывать банки - РИА Новости, 21.12.2022

Юрист раскрыл, как мошенники учат своих жертв обманывать банки

Злоумышленники в рамках схемы "зеркальный кредит" учат жертв обманывать банки, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T03:13

2022-12-21T03:13

2022-12-21T03:13

россия

общество

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Злоумышленники в рамках схемы "зеркальный кредит" учат жертв обманывать банки, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Эксперт отметил, что работники кредитных организаций ознакомлены с уловкой, когда злоумышленники заставляют граждан оформлять кредит и переводить полученные средства на другие счета. Поэтому сотрудники задают вопрос о целях займа.По словам Соловьева, мошенники говорят жертве необходимые ответы, например, "на подарки", "отдых", "свадьбу". Для защиты средств он порекомендовал изначально не верить, что зеркальный кредит не даст злоумышленникам оформить заем.

https://ria.ru/20221220/moshenniki-1839880425.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, общество