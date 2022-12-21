https://ria.ru/20221221/mongoliya-1839917907.html
Билеты на рейсы из России в Монголию раскупили почти полностью
Билеты на рейсы из России в Монголию раскупили почти полностью - РИА Новости, 21.12.2022
Билеты на рейсы из России в Монголию раскупили почти полностью
Сотни авиабилетов раскуплены на предновогодние и январские рейсы между Владивостоком и Улан-Батором, сообщили РИА Новости в туристической компании "Мегатур". РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T03:47
2022-12-21T03:47
2022-12-21T03:47
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ВЛАДИВОСТОК, 21 дек - РИА Новости. Сотни авиабилетов раскуплены на предновогодние и январские рейсы между Владивостоком и Улан-Батором, сообщили РИА Новости в туристической компании "Мегатур". Первый вылет в столицу Монголии из Владивостока 23 декабря анонсировали в агентстве международного сотрудничества Приморского края. Программа с частотой один раз в неделю рассчитана до 24 февраля 2023 года и может быть продлена в будущем. Выполнять перелеты будет авиаперевозчик Hunnu Air, а не заявленная ранее компания Eznis Airways, уточнили РИА Новости в агентстве. По словам собеседницы из "Мегатура", билеты на рейсы "купили уже сотни человек". "Мест в самолете — 98. На 23-е число осталось семь-восемь билетов, на 30-е – еще меньше, на шестое января чуть поменьше заполненность. Пятьдесят процентов мест все время везде продано — и туда, и обратно", – заявила сотрудница фирмы. При этом для большинства туристов из Приморья монгольская столица станет лишь пересадочным пунктом на пути в Южную Корею, Японию, Таиланд или Китай. "Целенаправленно в Улан-Батор летят пару человек", – отметила собеседница.
https://ria.ru/20221129/aviasoobschenie-1834969466.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, улан-батор, владивосток, южная корея, япония, таиланд, китай, туристы, куда можно лететь
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Улан-Батор, Владивосток, Южная Корея, Япония, Таиланд, Китай, туристы, куда можно лететь
Билеты на рейсы из России в Монголию раскупили почти полностью
Сотни билетов раскуплено на рейсы Владивосток – Улан-Батор, но летят туристы не в Монголию