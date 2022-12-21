https://ria.ru/20221221/moldaviya-1840392245.html

Минюст Молдавии: депутаты "Шор" могут остаться без мандатов в парламенте

Минюст Молдавии: депутаты "Шор" могут остаться без мандатов в парламенте - РИА Новости, 21.12.2022

Минюст Молдавии: депутаты "Шор" могут остаться без мандатов в парламенте

Депутаты оппозиционно партии "Шор" лишатся мандатов депутатов парламента Молдавии, если политсила будет объявлена вне закона, заявил министр юстиции Сергей... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T23:22

2022-12-21T23:22

2022-12-21T23:22

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КИШИНЕВ, 21 дек – РИА Новости. Депутаты оппозиционно партии "Шор" лишатся мандатов депутатов парламента Молдавии, если политсила будет объявлена вне закона, заявил министр юстиции Сергей Литвиненко. Ранее Литвиненко выступил за ликвидацию оппозиционной партии "Шор", которая проводит в Кишиневе массовые антиправительственные митинги. Он сообщил, что собрал документы для обращения в Конституционный суд. Данный запрос был одобрен правительством 9 ноября. Конституционный суд 14 ноября приступил к изучению материалов дела. Власти страны запросили оценку этой инициативы у Венецианской комиссии. "Если мы допускаем, что КС объявит партию неконституционной, то это решение должно быть реализовано сполна, то есть депутаты должны будут потерять свои мандаты, поскольку нельзя признать неконституционность партии и оставить депутатов от этой партии в парламенте", - заявил Литвиненко в эфире телеканала Jurnal TV. Министр пока не знает, кто именно будет решать, что делать с мандатами партии - Конституционный суд или парламент, поскольку в законе этот момент не прописан. Партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20221215/pauza-1839026170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, молдавия, кишинев, россия, венецианская комиссия