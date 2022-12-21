https://ria.ru/20221221/moldaviya-1840311607.html

В ЕС призвали Молдавию объяснить запрет вещания шести телеканалов

В ЕС призвали Молдавию объяснить запрет вещания шести телеканалов - РИА Новости, 21.12.2022

В ЕС призвали Молдавию объяснить запрет вещания шести телеканалов

Власти Молдавии должны разъяснить, почему решили приостановить вещание шести оппозиционных телеканалов, заявил глава представительства Евросоюза в Кишиневе Янис РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T16:49

2022-12-21T16:49

2022-12-21T17:57

в мире

молдавия

евросоюз

санкции в отношении россии

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КИШИНЕВ, 21 дек — РИА Новости. Власти Молдавии должны разъяснить, почему решили приостановить вещание шести оппозиционных телеканалов, заявил глава представительства Евросоюза в Кишиневе Янис Мажейкс в эфире радио Vocea Basarabiei. "Решение, которое было принято и опубликовано Комиссией по чрезвычайным ситуациям, по сути, было очень кратким, оно должно было быть объяснено правительством и Советом по телевидению и радиовещанию, чтобы выяснить, какая за этим стоит мотивация. Я просто хотел бы призвать государственные органы продолжить разъяснительную работу, <…> потому что изначально оно (решение. — Прим. ред.) вызывало ряд вопросов", — сказал он.Мажейкс отметил, что Евросоюз тоже водил санкции против каналов, транслирующих пропаганду, но всегда очень четко разъяснял населению, почему это было сделано. "В случае Молдавии, конечно, на данном этапе я не хочу вмешиваться во внутреннюю политику и дискуссии между правительством и оппозицией", — добавил дипломат.На прошлой неделе власти Молдавии приостановили действие лицензий оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV. Поводом называлось то, что они якобы недобросовестно освещают события в Молдавии и на Украине. Российский МИД назвал это решение актом политической цензуры и надругательством над принципом плюрализма СМИ, а также грубейшим попранием права на свободу доступа к информации. Кроме того, Москва расценивает действия Кишинева как циничное ущемление прав национальных меньшинств.

https://ria.ru/20221221/moldaviya-1840218061.html

https://ria.ru/20221127/moldaviya-1833692737.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, евросоюз, санкции в отношении россии