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В ЕС призвали Молдавию объяснить запрет вещания шести телеканалов - РИА Новости, 21.12.2022
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В ЕС призвали Молдавию объяснить запрет вещания шести телеканалов
В ЕС призвали Молдавию объяснить запрет вещания шести телеканалов - РИА Новости, 21.12.2022
В ЕС призвали Молдавию объяснить запрет вещания шести телеканалов
Власти Молдавии должны разъяснить, почему решили приостановить вещание шести оппозиционных телеканалов, заявил глава представительства Евросоюза в Кишиневе Янис РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T16:49
2022-12-21T17:57
в мире
молдавия
евросоюз
санкции в отношении россии
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КИШИНЕВ, 21 дек — РИА Новости. Власти Молдавии должны разъяснить, почему решили приостановить вещание шести оппозиционных телеканалов, заявил глава представительства Евросоюза в Кишиневе Янис Мажейкс в эфире радио Vocea Basarabiei. "Решение, которое было принято и опубликовано Комиссией по чрезвычайным ситуациям, по сути, было очень кратким, оно должно было быть объяснено правительством и Советом по телевидению и радиовещанию, чтобы выяснить, какая за этим стоит мотивация. Я просто хотел бы призвать государственные органы продолжить разъяснительную работу, &lt;…&gt; потому что изначально оно (решение. — Прим. ред.) вызывало ряд вопросов", — сказал он.Мажейкс отметил, что Евросоюз тоже водил санкции против каналов, транслирующих пропаганду, но всегда очень четко разъяснял населению, почему это было сделано. "В случае Молдавии, конечно, на данном этапе я не хочу вмешиваться во внутреннюю политику и дискуссии между правительством и оппозицией", — добавил дипломат.На прошлой неделе власти Молдавии приостановили действие лицензий оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV. Поводом называлось то, что они якобы недобросовестно освещают события в Молдавии и на Украине. Российский МИД назвал это решение актом политической цензуры и надругательством над принципом плюрализма СМИ, а также грубейшим попранием права на свободу доступа к информации. Кроме того, Москва расценивает действия Кишинева как циничное ущемление прав национальных меньшинств.
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в мире, молдавия, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Молдавия, Евросоюз, Санкции в отношении России
16:49 21.12.2022 (обновлено: 17:57 21.12.2022)
 
В ЕС призвали Молдавию объяснить запрет вещания шести телеканалов

Посол ЕС Мажейкс призвал власти Молдавии объяснить запрет вещания шести телеканалов

© Depositphotos.com / denismantillaМужчина держит пульт от телевизора
Мужчина держит пульт от телевизора - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© Depositphotos.com / denismantilla
Мужчина держит пульт от телевизора. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 дек — РИА Новости. Власти Молдавии должны разъяснить, почему решили приостановить вещание шести оппозиционных телеканалов, заявил глава представительства Евросоюза в Кишиневе Янис Мажейкс в эфире радио Vocea Basarabiei.
"Решение, которое было принято и опубликовано Комиссией по чрезвычайным ситуациям, по сути, было очень кратким, оно должно было быть объяснено правительством и Советом по телевидению и радиовещанию, чтобы выяснить, какая за этим стоит мотивация. Я просто хотел бы призвать государственные органы продолжить разъяснительную работу, <…> потому что изначально оно (решение. — Прим. ред.) вызывало ряд вопросов", — сказал он.
Мажейкс отметил, что Евросоюз тоже водил санкции против каналов, транслирующих пропаганду, но всегда очень четко разъяснял населению, почему это было сделано.
"В случае Молдавии, конечно, на данном этапе я не хочу вмешиваться во внутреннюю политику и дискуссии между правительством и оппозицией", — добавил дипломат.
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Российский МИД назвал это решение актом политической цензуры и надругательством над принципом плюрализма СМИ, а также грубейшим попранием права на свободу доступа к информации. Кроме того, Москва расценивает действия Кишинева как циничное ущемление прав национальных меньшинств.
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