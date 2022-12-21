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СК выяснит обстоятельства гибели новорожденного под Саратовом - РИА Новости, 21.12.2022
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СК выяснит обстоятельства гибели новорожденного под Саратовом
СК выяснит обстоятельства гибели новорожденного под Саратовом - РИА Новости, 21.12.2022
СК выяснит обстоятельства гибели новорожденного под Саратовом
Следователи проводят проверку по факту смерти новорожденного, тело которого полицейские нашли в лесополосе в окрестностях города Калининска Саратовской области, РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T21:20
2022-12-21T21:20
происшествия
здоровье - общество
калининск
саратовская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 21 дек - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту смерти новорожденного, тело которого полицейские нашли в лесополосе в окрестностях города Калининска Саратовской области, сообщило региональное управление СК РФ. "По предварительным данным, в ноябре 2022 года жительница города Калининска обратилась в правоохранительные органы с сообщением о проверке ее 37-летней соседки, поскольку та была беременной, через некоторое время признаки беременности пропали, а новорожденного ребенка та скрывала. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России "Калининский" установили тело новорожденного за городом... Следователем СК проведен осмотр места происшествия", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Прокуратура региона отметила, что надзорное ведомство взяло на контроль ход проведения и результаты процессуальной проверки. "По предварительным данным, 21 декабря 2022 года обнаружен труп новорожденного в лесополосе "Дудников лес" Калининского района... Надзорным ведомством будет дана оценка органам системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, установлены причины произошедшего, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - отмечается в сообщении в Telegram-канале.
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калининск
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происшествия, здоровье - общество, калининск, саратовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Калининск, Саратовская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
21:20 21.12.2022
 
СК выяснит обстоятельства гибели новорожденного под Саратовом

СК выясняет обстоятельства гибели новорожденного, тело которого нашли в лесу под Саратовом

© РИА Новости / Таисия ЛисковецАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 21 дек - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту смерти новорожденного, тело которого полицейские нашли в лесополосе в окрестностях города Калининска Саратовской области, сообщило региональное управление СК РФ.
"По предварительным данным, в ноябре 2022 года жительница города Калининска обратилась в правоохранительные органы с сообщением о проверке ее 37-летней соседки, поскольку та была беременной, через некоторое время признаки беременности пропали, а новорожденного ребенка та скрывала. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России "Калининский" установили тело новорожденного за городом... Следователем СК проведен осмотр места происшествия", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Прокуратура региона отметила, что надзорное ведомство взяло на контроль ход проведения и результаты процессуальной проверки.
"По предварительным данным, 21 декабря 2022 года обнаружен труп новорожденного в лесополосе "Дудников лес" Калининского района... Надзорным ведомством будет дана оценка органам системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, установлены причины произошедшего, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - отмечается в сообщении в Telegram-канале.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
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СК завершил расследование о ДТП с автобусом под Пензой
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоКалининскСаратовская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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