https://ria.ru/20221221/mks-1840187816.html

Россия планирует оставаться на МКС как можно дольше, заявил Борисов

Россия планирует оставаться на МКС как можно дольше, заявил Борисов - РИА Новости, 21.12.2022

Россия планирует оставаться на МКС как можно дольше, заявил Борисов

Россия будет сохранять свое присутствие на Международной космической станции как можно дольше, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T11:24

2022-12-21T11:24

2022-12-21T11:24

космос - риа наука

юрий борисов (роскосмос)

россия

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Россия будет сохранять свое присутствие на Международной космической станции как можно дольше, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. По его словам, МКС - серьезный международный проект, который обогатил мировую науку по исследованию околоземного пространства, его жизненный цикл когда-нибудь закончится, но "никто точно не может сказать, когда". "Сегодня мы имеем официальное разрешение (от правительства РФ – ред.) о работе на МКС до 24 года включительно. И мы уже подали заявку о продолжении до 28 года. Конечно, мы будем сохранять свое присутствие как можно дольше, но никто не знает, как будет вести себя станция в дальнейшем. Вот, видите - ситуация с "Союзом МС-22" показала, что нештатные ситуации могут случаться, никто не застрахован от таких вещей", - отметил Борисов в эфире "России 24". "Самое главное, что мы хотим добиться – не прерывать нашу пилотируемую программу, чтобы не лишаться тех компетенций, которые десятилетиями наработаны еще в Советском Союзе и уже в российском периоде истории", - уточнил гендиректор корпорации.

https://ria.ru/20220902/mks-1814164019.html

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космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), россия, роскосмос, международная космическая станция (мкс)