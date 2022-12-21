https://ria.ru/20221221/minoborony-1840291830.html

Путин заявил, что не сомневается в достижении поставленных целей

Путин заявил, что не сомневается в достижении поставленных целей - РИА Новости, 21.12.2022

Путин заявил, что не сомневается в достижении поставленных целей

Президент России Владимир Путин заявил, что не сомневается, что все обозначенные Вооруженным силам РФ цели будут достигнуты. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T16:10

2022-12-21T16:10

2022-12-21T16:18

безопасность

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

владимир путин

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не сомневается, что все обозначенные Вооруженным силам РФ цели будут достигнуты."Выражаю уверенность и хочу вам передать, вы сами чувствуете настроение в стране, вся страна смотрит на вооруженные силы, желает вам успехов, удачи. Мы не сомневаемся в достижении всех результатов, которые нами сформулированы, ставятся... Не сомневаюсь, что все цели, которые мы перед собой ставим, будут безусловно достигнуты", - сказал он на итоговой коллегии Минобороны.

https://ria.ru/20221215/bezopasnost-1838802398.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин