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Путин заявил, что не сомневается в достижении поставленных целей - РИА Новости, 21.12.2022
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Путин заявил, что не сомневается в достижении поставленных целей
Путин заявил, что не сомневается в достижении поставленных целей - РИА Новости, 21.12.2022
Путин заявил, что не сомневается в достижении поставленных целей
Президент России Владимир Путин заявил, что не сомневается, что все обозначенные Вооруженным силам РФ цели будут достигнуты. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T16:10
2022-12-21T16:18
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
владимир путин
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не сомневается, что все обозначенные Вооруженным силам РФ цели будут достигнуты."Выражаю уверенность и хочу вам передать, вы сами чувствуете настроение в стране, вся страна смотрит на вооруженные силы, желает вам успехов, удачи. Мы не сомневаемся в достижении всех результатов, которые нами сформулированы, ставятся... Не сомневаюсь, что все цели, которые мы перед собой ставим, будут безусловно достигнуты", - сказал он на итоговой коллегии Минобороны.
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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин
Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Владимир Путин
16:10 21.12.2022 (обновлено: 16:18 21.12.2022)
 
Путин заявил, что не сомневается в достижении поставленных целей

Путин не сомневается, что все поставленные Вооруженным силам цели будут достигнуты

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не сомневается, что все обозначенные Вооруженным силам РФ цели будут достигнуты.
"Выражаю уверенность и хочу вам передать, вы сами чувствуете настроение в стране, вся страна смотрит на вооруженные силы, желает вам успехов, удачи. Мы не сомневаемся в достижении всех результатов, которые нами сформулированы, ставятся... Не сомневаюсь, что все цели, которые мы перед собой ставим, будут безусловно достигнуты", - сказал он на итоговой коллегии Минобороны.
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