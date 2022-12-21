https://ria.ru/20221221/minoborony-1840291830.html
Путин заявил, что не сомневается в достижении поставленных целей
Путин заявил, что не сомневается в достижении поставленных целей - РИА Новости, 21.12.2022
Путин заявил, что не сомневается в достижении поставленных целей
Президент России Владимир Путин заявил, что не сомневается, что все обозначенные Вооруженным силам РФ цели будут достигнуты. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T16:10
2022-12-21T16:10
2022-12-21T16:18
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
владимир путин
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не сомневается, что все обозначенные Вооруженным силам РФ цели будут достигнуты."Выражаю уверенность и хочу вам передать, вы сами чувствуете настроение в стране, вся страна смотрит на вооруженные силы, желает вам успехов, удачи. Мы не сомневаемся в достижении всех результатов, которые нами сформулированы, ставятся... Не сомневаюсь, что все цели, которые мы перед собой ставим, будут безусловно достигнуты", - сказал он на итоговой коллегии Минобороны.
https://ria.ru/20221215/bezopasnost-1838802398.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин
Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Владимир Путин
16:10 21.12.2022 (обновлено: 16:18 21.12.2022)
Путин заявил, что не сомневается в достижении поставленных целей
Путин не сомневается, что все поставленные Вооруженным силам цели будут достигнуты
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не сомневается, что все обозначенные Вооруженным силам РФ цели будут достигнуты.
"Выражаю уверенность и хочу вам передать, вы сами чувствуете настроение в стране, вся страна смотрит на вооруженные силы, желает вам успехов, удачи. Мы не сомневаемся в достижении всех результатов, которые нами сформулированы, ставятся... Не сомневаюсь, что все цели, которые мы перед собой ставим, будут безусловно достигнуты", - сказал он на итоговой коллегии Минобороны.