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Путин поручил Минобороны внимательно относиться к критике - РИА Новости, 21.12.2022
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Путин поручил Минобороны внимательно относиться к критике
Путин поручил Минобороны внимательно относиться к критике - РИА Новости, 21.12.2022
Путин поручил Минобороны внимательно относиться к критике
Президент России Владимир Путин поручил Минобороны внимательно относиться к критике в свой адрес и своевременно реагировать на нее. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:52
2022-12-21T15:52
безопасность
россия
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны внимательно относиться к критике в свой адрес и своевременно реагировать на нее. "Я прошу министерство обороны внимательно относиться ко всем гражданским инициативам. В том числе учитывать критику и правильно, своевременно реагировать на нее. Понятно, что реакция людей, которые видят проблемы - а проблемы в такой большой и сложной работе, безусловно, всегда появляются, - может быть и эмоциональной. Но нужно, безусловно, слышать тех, кто не замалчивает существующие проблемы, а стремится внести свой вклад в их решение", - сказал Путин, выступая на заседании коллегии Минобороны РФ. Глава государства выразил уверенность в том, что оборонное ведомство будет в постоянном диалоге с людьми. "В единстве, как мы знаем, армии и народа, всегда была наша сила. Так и сегодня", - добавил Путин.
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безопасность, россия, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
15:52 21.12.2022
 
Путин поручил Минобороны внимательно относиться к критике

Президент Путин поручил Минобороны внимательно относиться к критике в свой адрес

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны внимательно относиться к критике в свой адрес и своевременно реагировать на нее.
"Я прошу министерство обороны внимательно относиться ко всем гражданским инициативам. В том числе учитывать критику и правильно, своевременно реагировать на нее. Понятно, что реакция людей, которые видят проблемы - а проблемы в такой большой и сложной работе, безусловно, всегда появляются, - может быть и эмоциональной. Но нужно, безусловно, слышать тех, кто не замалчивает существующие проблемы, а стремится внести свой вклад в их решение", - сказал Путин, выступая на заседании коллегии Минобороны РФ.
Глава государства выразил уверенность в том, что оборонное ведомство будет в постоянном диалоге с людьми. "В единстве, как мы знаем, армии и народа, всегда была наша сила. Так и сегодня", - добавил Путин.
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