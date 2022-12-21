https://ria.ru/20221221/minoborony-1840283599.html
Путин поручил Минобороны внимательно относиться к критике
Путин поручил Минобороны внимательно относиться к критике - РИА Новости, 21.12.2022
Путин поручил Минобороны внимательно относиться к критике
Президент России Владимир Путин поручил Минобороны внимательно относиться к критике в свой адрес и своевременно реагировать на нее. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:52
2022-12-21T15:52
2022-12-21T15:52
безопасность
россия
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны внимательно относиться к критике в свой адрес и своевременно реагировать на нее. "Я прошу министерство обороны внимательно относиться ко всем гражданским инициативам. В том числе учитывать критику и правильно, своевременно реагировать на нее. Понятно, что реакция людей, которые видят проблемы - а проблемы в такой большой и сложной работе, безусловно, всегда появляются, - может быть и эмоциональной. Но нужно, безусловно, слышать тех, кто не замалчивает существующие проблемы, а стремится внести свой вклад в их решение", - сказал Путин, выступая на заседании коллегии Минобороны РФ. Глава государства выразил уверенность в том, что оборонное ведомство будет в постоянном диалоге с людьми. "В единстве, как мы знаем, армии и народа, всегда была наша сила. Так и сегодня", - добавил Путин.
https://ria.ru/20221221/armiya-1840282683.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Путин поручил Минобороны внимательно относиться к критике
Президент Путин поручил Минобороны внимательно относиться к критике в свой адрес
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны внимательно относиться к критике в свой адрес и своевременно реагировать на нее.
"Я прошу министерство обороны внимательно относиться ко всем гражданским инициативам. В том числе учитывать критику и правильно, своевременно реагировать на нее. Понятно, что реакция людей, которые видят проблемы - а проблемы в такой большой и сложной работе, безусловно, всегда появляются, - может быть и эмоциональной. Но нужно, безусловно, слышать тех, кто не замалчивает существующие проблемы, а стремится внести свой вклад в их решение", - сказал Путин, выступая на заседании коллегии Минобороны РФ.
Глава государства выразил уверенность в том, что оборонное ведомство будет в постоянном диалоге с людьми. "В единстве, как мы знаем, армии и народа, всегда была наша сила. Так и сегодня", - добавил Путин.