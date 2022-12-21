https://ria.ru/20221221/minoborony-1840283599.html

Путин поручил Минобороны внимательно относиться к критике

Путин поручил Минобороны внимательно относиться к критике - РИА Новости, 21.12.2022

Путин поручил Минобороны внимательно относиться к критике

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны внимательно относиться к критике в свой адрес и своевременно реагировать на нее. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:52

2022-12-21T15:52

2022-12-21T15:52

безопасность

россия

владимир путин

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776037920_471:0:2851:1338_1920x0_80_0_0_ca104eae7cd12e7cda1719b74b6a756c.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны внимательно относиться к критике в свой адрес и своевременно реагировать на нее. "Я прошу министерство обороны внимательно относиться ко всем гражданским инициативам. В том числе учитывать критику и правильно, своевременно реагировать на нее. Понятно, что реакция людей, которые видят проблемы - а проблемы в такой большой и сложной работе, безусловно, всегда появляются, - может быть и эмоциональной. Но нужно, безусловно, слышать тех, кто не замалчивает существующие проблемы, а стремится внести свой вклад в их решение", - сказал Путин, выступая на заседании коллегии Минобороны РФ. Глава государства выразил уверенность в том, что оборонное ведомство будет в постоянном диалоге с людьми. "В единстве, как мы знаем, армии и народа, всегда была наша сила. Так и сегодня", - добавил Путин.

https://ria.ru/20221221/armiya-1840282683.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф