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Иностранные мессенджеры нельзя будет использовать при оказании госуслуг - РИА Новости, 21.12.2022
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Иностранные мессенджеры нельзя будет использовать при оказании госуслуг
Иностранные мессенджеры нельзя будет использовать при оказании госуслуг - РИА Новости, 21.12.2022
Иностранные мессенджеры нельзя будет использовать при оказании госуслуг
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, предусматривающий, в частности, запрет на использование иностранных мессенджеров при предоставлении... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T11:49
2022-12-21T11:49
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, предусматривающий, в частности, запрет на использование иностранных мессенджеров при предоставлении госуслуг или выполнении госзадания, для передачи платежных документов и информации с персональными данными россиян. Закон "Об информации, информационных технологиях и о защите от информации" дополняется нормой, согласно которой при предоставлении госуслуг, выполнении государственного или муниципального задания запрещается использование иностранных мессенджеров для передачи платежных документов, предоставления информации, содержащей персональные данные россиян, а также данные о переводах денежных средств, в том числе сведения о счетах граждан РФ в банках. "Запрещается подключение к информационным системам и (или) программам для электронных вычислительных машин, указанным в части 8 настоящей статьи (иностранные мессенджеры - ред.), иных информационных систем, обеспечивающее возможность перевода денежных средств граждан РФ в рамках применяемых форм безналичных расчетов", - также указывается в законе.
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россия, общество, госдума рф
Россия, Общество, Госдума РФ
11:49 21.12.2022
 
Иностранные мессенджеры нельзя будет использовать при оказании госуслуг

Госдума запретила использовать иностранные мессенджеры при предоставлении госуслуг

© Фото : Unsplash / freestocksНаушники и смартфон
Наушники и смартфон - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© Фото : Unsplash / freestocks
Наушники и смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, предусматривающий, в частности, запрет на использование иностранных мессенджеров при предоставлении госуслуг или выполнении госзадания, для передачи платежных документов и информации с персональными данными россиян.
Закон "Об информации, информационных технологиях и о защите от информации" дополняется нормой, согласно которой при предоставлении госуслуг, выполнении государственного или муниципального задания запрещается использование иностранных мессенджеров для передачи платежных документов, предоставления информации, содержащей персональные данные россиян, а также данные о переводах денежных средств, в том числе сведения о счетах граждан РФ в банках.
"Запрещается подключение к информационным системам и (или) программам для электронных вычислительных машин, указанным в части 8 настоящей статьи (иностранные мессенджеры - ред.), иных информационных систем, обеспечивающее возможность перевода денежных средств граждан РФ в рамках применяемых форм безналичных расчетов", - также указывается в законе.
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