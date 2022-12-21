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Иностранные мессенджеры нельзя будет использовать при оказании госуслуг
Иностранные мессенджеры нельзя будет использовать при оказании госуслуг - РИА Новости, 21.12.2022
Иностранные мессенджеры нельзя будет использовать при оказании госуслуг
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, предусматривающий, в частности, запрет на использование иностранных мессенджеров при предоставлении... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T11:49
2022-12-21T11:49
2022-12-21T11:49
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, предусматривающий, в частности, запрет на использование иностранных мессенджеров при предоставлении госуслуг или выполнении госзадания, для передачи платежных документов и информации с персональными данными россиян. Закон "Об информации, информационных технологиях и о защите от информации" дополняется нормой, согласно которой при предоставлении госуслуг, выполнении государственного или муниципального задания запрещается использование иностранных мессенджеров для передачи платежных документов, предоставления информации, содержащей персональные данные россиян, а также данные о переводах денежных средств, в том числе сведения о счетах граждан РФ в банках. "Запрещается подключение к информационным системам и (или) программам для электронных вычислительных машин, указанным в части 8 настоящей статьи (иностранные мессенджеры - ред.), иных информационных систем, обеспечивающее возможность перевода денежных средств граждан РФ в рамках применяемых форм безналичных расчетов", - также указывается в законе.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество, госдума рф
Россия, Общество, Госдума РФ
Иностранные мессенджеры нельзя будет использовать при оказании госуслуг
Госдума запретила использовать иностранные мессенджеры при предоставлении госуслуг