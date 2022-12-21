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Опубликованы данные о зверствах боевика из "Азова"* в Мариуполе - РИА Новости, 21.12.2022
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Опубликованы данные о зверствах боевика из "Азова"* в Мариуполе
Опубликованы данные о зверствах боевика из "Азова"* в Мариуполе - РИА Новости, 21.12.2022
Опубликованы данные о зверствах боевика из "Азова"* в Мариуполе
Боец батальона "Азов"* Иван Бочкарев с позывным Ведьмак расстрелял несколько мирных жителей в Мариуполе, следует из материалов Международного общественного... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T17:04
2022-12-21T19:00
мариуполь
донецкая народная республика
украина
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 дек — РИА Новости. Боец батальона "Азов"* Иван Бочкарев с позывным Ведьмак расстрелял несколько мирных жителей в Мариуполе, следует из материалов Международного общественного трибунала по Украине. Согласно данным, опубликованным в рамках медиапроекта "Мариуполь — территория преступлений", Бочкарев — водитель-стрелок группы разведки специального назначения. В феврале его группа заняла позиции в школе № 42 и расстреляла прятавшихся в ней горожан.Военная техника на территории учебного заведения, где бойцы батальона размещались до начала марта, привлекла внимание мирных жителей. Боевики часто принимали это за шпионаж и следили за территорией вокруг школы посменно.В одно из таких дежурств Бочкарев заметил мужчину, который шел мимо и, по его мнению, снимал на камеру военную технику. Боец отвел его за школьное здание.Таким же образом от рук Ведьмака погибли еще два мирных жителя. Четвертую жертву Бочкарев ликвидировал, потому что человек "находился поблизости"."Очевидно, что перед азовцами стояла задача зачистить территорию вокруг школы от любых лиц, а также замести следы расстрелов гражданских", — указано в публикации.Верховный суд России признал "Азов" террористической организацией и запретил деятельность батальона на территории России. Генпрокуратура установила, что боевики этого подразделения используют запрещенные средства и методы ведения войны, зафиксированы факты пыток мирных граждан и убийства детей.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20221220/byudzhet-1839922534.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221109/dezertir-1830153938.html
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мариуполь
донецкая народная республика
украина
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мариуполь, донецкая народная республика, украина, россия
Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия
17:04 21.12.2022 (обновлено: 19:00 21.12.2022)
 
Опубликованы данные о зверствах боевика из "Азова"* в Мариуполе

Общественный трибунал: боец "Азова" расстрелял мирных граждан Мариуполя у школы

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМариуполь
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 дек — РИА Новости. Боец батальона "Азов"* Иван Бочкарев с позывным Ведьмак расстрелял несколько мирных жителей в Мариуполе, следует из материалов Международного общественного трибунала по Украине.
Согласно данным, опубликованным в рамках медиапроекта "Мариуполь — территория преступлений", Бочкарев — водитель-стрелок группы разведки специального назначения. В феврале его группа заняла позиции в школе № 42 и расстреляла прятавшихся в ней горожан.
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Военная техника на территории учебного заведения, где бойцы батальона размещались до начала марта, привлекла внимание мирных жителей. Боевики часто принимали это за шпионаж и следили за территорией вокруг школы посменно.
В одно из таких дежурств Бочкарев заметил мужчину, который шел мимо и, по его мнению, снимал на камеру военную технику. Боец отвел его за школьное здание.

"Там командир роты группы разведки специального назначения отобрал у задержанного телефон и приказал Ведьмаку расстрелять его. Бочкарев в ту же минуту ликвидировал гражданского тремя выстрелами в живот и грудь", — говорится в материале.

Таким же образом от рук Ведьмака погибли еще два мирных жителя. Четвертую жертву Бочкарев ликвидировал, потому что человек "находился поблизости".
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"Очевидно, что перед азовцами стояла задача зачистить территорию вокруг школы от любых лиц, а также замести следы расстрелов гражданских", — указано в публикации.
Верховный суд России признал "Азов" террористической организацией и запретил деятельность батальона на территории России. Генпрокуратура установила, что боевики этого подразделения используют запрещенные средства и методы ведения войны, зафиксированы факты пыток мирных граждан и убийства детей.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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