https://ria.ru/20221221/mariupol-1840318921.html

Опубликованы данные о зверствах боевика из "Азова"* в Мариуполе

Опубликованы данные о зверствах боевика из "Азова"* в Мариуполе - РИА Новости, 21.12.2022

Опубликованы данные о зверствах боевика из "Азова"* в Мариуполе

Боец батальона "Азов"* Иван Бочкарев с позывным Ведьмак расстрелял несколько мирных жителей в Мариуполе, следует из материалов Международного общественного... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T17:04

2022-12-21T17:04

2022-12-21T19:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 дек — РИА Новости. Боец батальона "Азов"* Иван Бочкарев с позывным Ведьмак расстрелял несколько мирных жителей в Мариуполе, следует из материалов Международного общественного трибунала по Украине. Согласно данным, опубликованным в рамках медиапроекта "Мариуполь — территория преступлений", Бочкарев — водитель-стрелок группы разведки специального назначения. В феврале его группа заняла позиции в школе № 42 и расстреляла прятавшихся в ней горожан.Военная техника на территории учебного заведения, где бойцы батальона размещались до начала марта, привлекла внимание мирных жителей. Боевики часто принимали это за шпионаж и следили за территорией вокруг школы посменно.В одно из таких дежурств Бочкарев заметил мужчину, который шел мимо и, по его мнению, снимал на камеру военную технику. Боец отвел его за школьное здание.Таким же образом от рук Ведьмака погибли еще два мирных жителя. Четвертую жертву Бочкарев ликвидировал, потому что человек "находился поблизости"."Очевидно, что перед азовцами стояла задача зачистить территорию вокруг школы от любых лиц, а также замести следы расстрелов гражданских", — указано в публикации.Верховный суд России признал "Азов" террористической организацией и запретил деятельность батальона на территории России. Генпрокуратура установила, что боевики этого подразделения используют запрещенные средства и методы ведения войны, зафиксированы факты пыток мирных граждан и убийства детей.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20221220/byudzhet-1839922534.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221109/dezertir-1830153938.html

https://ria.ru/20221207/diversanty-1837065090.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

мариуполь, донецкая народная республика, украина, россия