https://ria.ru/20221221/manevry-1840196939.html
Минобороны показало совместные маневры российских и белорусских военных
Минобороны показало совместные маневры российских и белорусских военных - РИА Новости, 21.12.2022
Минобороны показало совместные маневры российских и белорусских военных
Подразделения Вооруженных сил России и Белоруссии из состава совместной региональной группировки войск продолжают боевое слаживание на территории республики,... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T11:49
2022-12-21T11:49
2022-12-21T12:34
безопасность
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белоруссия
бмп-2
министерство обороны рф (минобороны рф)
министерство обороны белоруссии
вооруженные силы рф
вооруженные силы белоруссии
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России и Белоруссии из состава совместной региональной группировки войск продолжают боевое слаживание на территории республики, сообщили в среду в Минобороны России. На опубликованных кадрах – совместные стрельбы российских и белорусских экипажей БМП-2 из пушек и противотанковых ракетных комплексов, установленных на бронемашинах, а также отработка штурма зданий, совместные действия в составе колонн бронетехники на марше. В Минобороны России уточнили, что темп боевого слаживания российских военнослужащих региональной группировки сил в Белоруссии высокий. Военнослужащие Западного военного округа продолжают совершенствовать свое мастерство без выходных, днем и ночью.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Плечо к плечу: боевое слаживание российских и белорусских военных
Минобороны России
Чувствуя плечо товарища: российские и белорусские военнослужащие проводят мероприятия боевого слаживания на территории Республики Беларусь
2022-12-21T11:49
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PT1M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, белоруссия, бмп-2, министерство обороны рф (минобороны рф), министерство обороны белоруссии, вооруженные силы рф, вооруженные силы белоруссии
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11:49 21.12.2022 (обновлено: 12:34 21.12.2022)
Минобороны показало совместные маневры российских и белорусских военных
Минобороны показало видео маневров российских и белорусских военных на полигоне Брестский