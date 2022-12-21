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Минобороны показало совместные маневры российских и белорусских военных - РИА Новости, 21.12.2022
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Минобороны показало совместные маневры российских и белорусских военных
Минобороны показало совместные маневры российских и белорусских военных - РИА Новости, 21.12.2022
Минобороны показало совместные маневры российских и белорусских военных
Подразделения Вооруженных сил России и Белоруссии из состава совместной региональной группировки войск продолжают боевое слаживание на территории республики,... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T11:49
2022-12-21T12:34
безопасность
россия
белоруссия
бмп-2
министерство обороны рф (минобороны рф)
министерство обороны белоруссии
вооруженные силы рф
вооруженные силы белоруссии
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России и Белоруссии из состава совместной региональной группировки войск продолжают боевое слаживание на территории республики, сообщили в среду в Минобороны России. На опубликованных кадрах – совместные стрельбы российских и белорусских экипажей БМП-2 из пушек и противотанковых ракетных комплексов, установленных на бронемашинах, а также отработка штурма зданий, совместные действия в составе колонн бронетехники на марше. В Минобороны России уточнили, что темп боевого слаживания российских военнослужащих региональной группировки сил в Белоруссии высокий. Военнослужащие Западного военного округа продолжают совершенствовать свое мастерство без выходных, днем и ночью.
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Плечо к плечу: боевое слаживание российских и белорусских военных
Минобороны России Чувствуя плечо товарища: российские и белорусские военнослужащие проводят мероприятия боевого слаживания на территории Республики Беларусь
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безопасность, россия, белоруссия, бмп-2, министерство обороны рф (минобороны рф), министерство обороны белоруссии, вооруженные силы рф, вооруженные силы белоруссии
Безопасность, Россия, Белоруссия, БМП-2, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Министерство обороны Белоруссии, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Белоруссии
11:49 21.12.2022 (обновлено: 12:34 21.12.2022)
 
Минобороны показало совместные маневры российских и белорусских военных

Минобороны показало видео маневров российских и белорусских военных на полигоне Брестский

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России и Белоруссии из состава совместной региональной группировки войск продолжают боевое слаживание на территории республики, сообщили в среду в Минобороны России.
На опубликованных кадрах – совместные стрельбы российских и белорусских экипажей БМП-2 из пушек и противотанковых ракетных комплексов, установленных на бронемашинах, а также отработка штурма зданий, совместные действия в составе колонн бронетехники на марше.
"На полигоне Брестский белорусские и российские военнослужащие продолжают проводить совместные занятия по боевой подготовке: отрабатывают элементы тактической, огневой, медицинской, инженерной подготовки, а также вождение боевых машин по пересеченной местности", - пояснили в российском военном ведомстве.
В Минобороны России уточнили, что темп боевого слаживания российских военнослужащих региональной группировки сил в Белоруссии высокий. Военнослужащие Западного военного округа продолжают совершенствовать свое мастерство без выходных, днем и ночью.
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БезопасностьРоссияБелоруссияБМП-2Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Министерство обороны БелоруссииВооруженные силы РФВооруженные силы Белоруссии
 
 
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