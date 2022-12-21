https://ria.ru/20221221/manevry-1840196939.html

Минобороны показало совместные маневры российских и белорусских военных

Минобороны показало совместные маневры российских и белорусских военных - РИА Новости, 21.12.2022

Минобороны показало совместные маневры российских и белорусских военных

Подразделения Вооруженных сил России и Белоруссии из состава совместной региональной группировки войск продолжают боевое слаживание на территории республики,... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T11:49

2022-12-21T11:49

2022-12-21T12:34

безопасность

россия

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бмп-2

министерство обороны рф (минобороны рф)

министерство обороны белоруссии

вооруженные силы рф

вооруженные силы белоруссии

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России и Белоруссии из состава совместной региональной группировки войск продолжают боевое слаживание на территории республики, сообщили в среду в Минобороны России. На опубликованных кадрах – совместные стрельбы российских и белорусских экипажей БМП-2 из пушек и противотанковых ракетных комплексов, установленных на бронемашинах, а также отработка штурма зданий, совместные действия в составе колонн бронетехники на марше. В Минобороны России уточнили, что темп боевого слаживания российских военнослужащих региональной группировки сил в Белоруссии высокий. Военнослужащие Западного военного округа продолжают совершенствовать свое мастерство без выходных, днем и ночью.

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россия

белоруссия

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Плечо к плечу: боевое слаживание российских и белорусских военных Минобороны России Чувствуя плечо товарища: российские и белорусские военнослужащие проводят мероприятия боевого слаживания на территории Республики Беларусь 2022-12-21T11:49 true PT1M46S

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, белоруссия, бмп-2, министерство обороны рф (минобороны рф), министерство обороны белоруссии, вооруженные силы рф, вооруженные силы белоруссии