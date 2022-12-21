https://ria.ru/20221221/makeevka-1840225555.html
Украинские войска выпустили по Макеевке 14 снарядов за час
Украинские войска выпустили по Макеевке 14 снарядов за час - РИА Новости, 21.12.2022
Украинские войска выпустили по Макеевке 14 снарядов за час
Украинские войска за час выпустили по Макеевке 14 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T13:28
2022-12-21T13:28
2022-12-21T13:28
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
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нато
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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили по Макеевке 14 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.12 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Представительство добавило, что в 12.25 украинские войска выпустили по Кировскому району Макеевки четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 13.08 по Червоногвардейскому району Макеевки - четыре снаряда того же калибра. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221221/obstrel-1840183828.html
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в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
Украинские войска выпустили по Макеевке 14 снарядов за час
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Макеевке 14 снарядов натовского калибра за час