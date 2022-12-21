09:43 21.12.2022 (обновлено: 09:53 21.12.2022)
Украинские войска обстреляли Макеевку снарядами натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Макеевке пять снарядов натовского калибра
Осколки украинских снарядов в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09:23 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.