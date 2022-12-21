https://ria.ru/20221221/lnr-1840372961.html

В ЛНР выдали первые автомобильные номера российского образца

В ЛНР выдали первые автомобильные номера российского образца - РИА Новости, 21.12.2022

В ЛНР выдали первые автомобильные номера российского образца

Первые водительские удостоверения, государственные номерные знаки и регистрационные документы российского образца выдали в Луганской Народной Республике,... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T20:33

2022-12-21T20:33

2022-12-21T20:33

владимир путин

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

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ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Первые водительские удостоверения, государственные номерные знаки и регистрационные документы российского образца выдали в Луганской Народной Республике, сообщил журналистам заместитель Министра внутренних дел-начальник полиции общественной безопасности МВД ЛНР Михаил Параскеев. Ранее МВД ЛНР заявляло, что начало прием граждан по вопросу оказания услуг, связанных с регистрацией транспортных средств и выдачей водительских удостоверений образца Российской Федерации. Он уточнил, что жители, зарегистрированные на территории ЛНР на день ее принятия в состав РФ, обязаны заменить государственные номерные знаки, регистрационные документы и водительские удостоверения, выданные регистрационными подразделениями ЛНР и Украины, до 1-го января 2026 года. По данным МВД, до 1-го января 2026 года регистрация транспортных средств осуществляется без взимания государственной пошлины и прохождения технического осмотра. На выдаваемых в ЛНР госномерах указан 181 регион. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Позже Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20221221/shengen-1840215935.html

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, луганская народная республика, россия, донецкая народная республика