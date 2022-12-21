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В ЛНР выдали первые автомобильные номера российского образца - РИА Новости, 21.12.2022
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В ЛНР выдали первые автомобильные номера российского образца
В ЛНР выдали первые автомобильные номера российского образца - РИА Новости, 21.12.2022
В ЛНР выдали первые автомобильные номера российского образца
Первые водительские удостоверения, государственные номерные знаки и регистрационные документы российского образца выдали в Луганской Народной Республике,... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T20:33
2022-12-21T20:33
владимир путин
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россия
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ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Первые водительские удостоверения, государственные номерные знаки и регистрационные документы российского образца выдали в Луганской Народной Республике, сообщил журналистам заместитель Министра внутренних дел-начальник полиции общественной безопасности МВД ЛНР Михаил Параскеев. Ранее МВД ЛНР заявляло, что начало прием граждан по вопросу оказания услуг, связанных с регистрацией транспортных средств и выдачей водительских удостоверений образца Российской Федерации. Он уточнил, что жители, зарегистрированные на территории ЛНР на день ее принятия в состав РФ, обязаны заменить государственные номерные знаки, регистрационные документы и водительские удостоверения, выданные регистрационными подразделениями ЛНР и Украины, до 1-го января 2026 года. По данным МВД, до 1-го января 2026 года регистрация транспортных средств осуществляется без взимания государственной пошлины и прохождения технического осмотра. На выдаваемых в ЛНР госномерах указан 181 регион. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Позже Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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луганская народная республика
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владимир путин, луганская народная республика, россия, донецкая народная республика
Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Россия, Донецкая Народная Республика
20:33 21.12.2022
 
В ЛНР выдали первые автомобильные номера российского образца

МВД ЛНР: в республике выдали первые автомобильные номера российского образца

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВыдача индивидуальных регистрационных знаков автомобиля
Выдача индивидуальных регистрационных знаков автомобиля - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Выдача индивидуальных регистрационных знаков автомобиля. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Первые водительские удостоверения, государственные номерные знаки и регистрационные документы российского образца выдали в Луганской Народной Республике, сообщил журналистам заместитель Министра внутренних дел-начальник полиции общественной безопасности МВД ЛНР Михаил Параскеев.
Ранее МВД ЛНР заявляло, что начало прием граждан по вопросу оказания услуг, связанных с регистрацией транспортных средств и выдачей водительских удостоверений образца Российской Федерации.
"Сегодня первые жители ЛНР получили водительские удостоверения российского образца, а также свидетельства о регистрации транспортного средства и номерные знаки ЛНР, как субъекта нашей великой, большой Родины", - отметил Параскеев.
Он уточнил, что жители, зарегистрированные на территории ЛНР на день ее принятия в состав РФ, обязаны заменить государственные номерные знаки, регистрационные документы и водительские удостоверения, выданные регистрационными подразделениями ЛНР и Украины, до 1-го января 2026 года. По данным МВД, до 1-го января 2026 года регистрация транспортных средств осуществляется без взимания государственной пошлины и прохождения технического осмотра. На выдаваемых в ЛНР госномерах указан 181 регион.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Позже Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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