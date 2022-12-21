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Мурашко анонсировал расширение перечня жизненно необходимых лекарств - РИА Новости, 21.12.2022
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Мурашко анонсировал расширение перечня жизненно необходимых лекарств
Мурашко анонсировал расширение перечня жизненно необходимых лекарств - РИА Новости, 21.12.2022
Мурашко анонсировал расширение перечня жизненно необходимых лекарств
Перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов решено расширить позициями лекарств для лечения тяжелых заболеваний, в том числе острого лимфобластомного... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T17:27
2022-12-21T17:27
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов решено расширить позициями лекарств для лечения тяжелых заболеваний, в том числе острого лимфобластомного лейкоза, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Министр отметил, что без обеспечения населения эффективными и безопасными лекарственными препаратами медицинская помощь не может быть качественной. По словам Мурашко, ведется большая работа по предотвращению дефицита лекарственных препаратов, цифровизации сферы лекарственного обеспечения, растут объемы закупок жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, но при этом огромное внимание уделяется финансовым вопросам - цены при закупках нередко удается снизить.
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия
Общество, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Россия
17:27 21.12.2022
 
Мурашко анонсировал расширение перечня жизненно необходимых лекарств

Мурашко: перечень жизненно важных лекарств расширят для лечения тяжелых заболеваний

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкКонвейерная линия по упаковке на фармацевтическом предприятии
Конвейерная линия по упаковке на фармацевтическом предприятии - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Конвейерная линия по упаковке на фармацевтическом предприятии. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов решено расширить позициями лекарств для лечения тяжелых заболеваний, в том числе острого лимфобластомного лейкоза, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"В рамках комиссии Минздрава России по формированию перечней лекарственных препаратов было принято решение о расширении позиций лекарственных препаратов в перечне жизненно важных лекарств для лечения тяжелых заболеваний, в том числе острого лимфобластомного лейкоза", - сказал Мурашко, слова которого приводит пресс-служба Минздрава России.
Министр отметил, что без обеспечения населения эффективными и безопасными лекарственными препаратами медицинская помощь не может быть качественной.
По словам Мурашко, ведется большая работа по предотвращению дефицита лекарственных препаратов, цифровизации сферы лекарственного обеспечения, растут объемы закупок жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, но при этом огромное внимание уделяется финансовым вопросам - цены при закупках нередко удается снизить.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоРоссия
 
 
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