https://ria.ru/20221221/lekarstva-1840325962.html
Мурашко анонсировал расширение перечня жизненно необходимых лекарств
Мурашко анонсировал расширение перечня жизненно необходимых лекарств - РИА Новости, 21.12.2022
Мурашко анонсировал расширение перечня жизненно необходимых лекарств
Перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов решено расширить позициями лекарств для лечения тяжелых заболеваний, в том числе острого лимфобластомного... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T17:27
2022-12-21T17:27
2022-12-21T17:27
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов решено расширить позициями лекарств для лечения тяжелых заболеваний, в том числе острого лимфобластомного лейкоза, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Министр отметил, что без обеспечения населения эффективными и безопасными лекарственными препаратами медицинская помощь не может быть качественной. По словам Мурашко, ведется большая работа по предотвращению дефицита лекарственных препаратов, цифровизации сферы лекарственного обеспечения, растут объемы закупок жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, но при этом огромное внимание уделяется финансовым вопросам - цены при закупках нередко удается снизить.
https://ria.ru/20221221/lekarstva-1840315246.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия
Общество, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Россия
Мурашко анонсировал расширение перечня жизненно необходимых лекарств
Мурашко: перечень жизненно важных лекарств расширят для лечения тяжелых заболеваний
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов решено расширить позициями лекарств для лечения тяжелых заболеваний, в том числе острого лимфобластомного лейкоза, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"В рамках комиссии Минздрава России по формированию перечней лекарственных препаратов было принято решение о расширении позиций лекарственных препаратов в перечне жизненно важных лекарств для лечения тяжелых заболеваний, в том числе острого лимфобластомного лейкоза", - сказал Мурашко, слова которого приводит пресс-служба Минздрава России.
Министр отметил, что без обеспечения населения эффективными и безопасными лекарственными препаратами медицинская помощь не может быть качественной.
По словам Мурашко, ведется большая работа по предотвращению дефицита лекарственных препаратов, цифровизации сферы лекарственного обеспечения, растут объемы закупок жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, но при этом огромное внимание уделяется финансовым вопросам - цены при закупках нередко удается снизить.