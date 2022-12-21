https://ria.ru/20221221/lekarstva-1840325962.html

Мурашко анонсировал расширение перечня жизненно необходимых лекарств

Мурашко анонсировал расширение перечня жизненно необходимых лекарств - РИА Новости, 21.12.2022

Мурашко анонсировал расширение перечня жизненно необходимых лекарств

Перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов решено расширить позициями лекарств для лечения тяжелых заболеваний, в том числе острого лимфобластомного... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T17:27

2022-12-21T17:27

2022-12-21T17:27

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов решено расширить позициями лекарств для лечения тяжелых заболеваний, в том числе острого лимфобластомного лейкоза, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Министр отметил, что без обеспечения населения эффективными и безопасными лекарственными препаратами медицинская помощь не может быть качественной. По словам Мурашко, ведется большая работа по предотвращению дефицита лекарственных препаратов, цифровизации сферы лекарственного обеспечения, растут объемы закупок жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, но при этом огромное внимание уделяется финансовым вопросам - цены при закупках нередко удается снизить.

https://ria.ru/20221221/lekarstva-1840315246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия