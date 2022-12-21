https://ria.ru/20221221/lekarstva-1840315246.html

Росздравнадзор отметил позитивную динамику уровня цен на лекарства

Росздравнадзор отметил позитивную динамику уровня цен на лекарства - РИА Новости, 21.12.2022

Росздравнадзор отметил позитивную динамику уровня цен на лекарства

Позитивная динамика уровня цен на препараты в розничном сегменте зафиксирована в России к концу года, что говорит о стабилизации обстановки на рынке, заявила... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T16:54

2022-12-21T16:54

2022-12-21T16:54

общество

алла самойлова

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776558571_256:0:3072:1584_1920x0_80_0_0_1af460f2821813404b192f3870cb053d.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Позитивная динамика уровня цен на препараты в розничном сегменте зафиксирована в России к концу года, что говорит о стабилизации обстановки на рынке, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. "К концу года зафиксирована позитивная динамика уровня цен на лекарственные препараты в розничном сегменте, что говорит о стабилизации обстановки на рынке. Кроме того, второй год подряд отмечается снижение розничных цен на импортные препараты в амбулаторном сегменте", - отметила Самойлова в своем выступлении на коллегии Минздрава РФ, ее слова приводит пресс-служба министерства. Она уточнила, что по итогам 2021 года было отмечено снижение цен на импортные препараты в амбулаторном сегменте на 1,6%, а за 11 месяцев текущего года - 0,3%. Мониторинг обращения лекарственных препаратов в стационарных, лечебно-профилактических и аптечных учреждениях остается одним из приоритетных направлений работы Росздравнадзора, подчеркнула Самойлова.

https://ria.ru/20221219/antibiotiki-1839630290.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, алла самойлова, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество