https://ria.ru/20221221/lekarstva-1840315246.html
Росздравнадзор отметил позитивную динамику уровня цен на лекарства
Росздравнадзор отметил позитивную динамику уровня цен на лекарства - РИА Новости, 21.12.2022
Росздравнадзор отметил позитивную динамику уровня цен на лекарства
Позитивная динамика уровня цен на препараты в розничном сегменте зафиксирована в России к концу года, что говорит о стабилизации обстановки на рынке, заявила... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T16:54
2022-12-21T16:54
2022-12-21T16:54
общество
алла самойлова
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Позитивная динамика уровня цен на препараты в розничном сегменте зафиксирована в России к концу года, что говорит о стабилизации обстановки на рынке, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. "К концу года зафиксирована позитивная динамика уровня цен на лекарственные препараты в розничном сегменте, что говорит о стабилизации обстановки на рынке. Кроме того, второй год подряд отмечается снижение розничных цен на импортные препараты в амбулаторном сегменте", - отметила Самойлова в своем выступлении на коллегии Минздрава РФ, ее слова приводит пресс-служба министерства. Она уточнила, что по итогам 2021 года было отмечено снижение цен на импортные препараты в амбулаторном сегменте на 1,6%, а за 11 месяцев текущего года - 0,3%. Мониторинг обращения лекарственных препаратов в стационарных, лечебно-профилактических и аптечных учреждениях остается одним из приоритетных направлений работы Росздравнадзора, подчеркнула Самойлова.
https://ria.ru/20221219/antibiotiki-1839630290.html
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РИА Новости
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общество, алла самойлова, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество
Общество, Алла Самойлова, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Здоровье - Общество
Росздравнадзор отметил позитивную динамику уровня цен на лекарства
Росздравнадзор к концу года отметил позитивную динамику уровня цен на лекарства
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Позитивная динамика уровня цен на препараты в розничном сегменте зафиксирована в России к концу года, что говорит о стабилизации обстановки на рынке, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
"К концу года зафиксирована позитивная динамика уровня цен на лекарственные препараты в розничном сегменте, что говорит о стабилизации обстановки на рынке. Кроме того, второй год подряд отмечается снижение розничных цен на импортные препараты в амбулаторном сегменте", - отметила Самойлова в своем выступлении на коллегии Минздрава РФ, ее слова приводит пресс-служба министерства.
Она уточнила, что по итогам 2021 года было отмечено снижение цен на импортные препараты в амбулаторном сегменте на 1,6%, а за 11 месяцев текущего года - 0,3%. Мониторинг обращения лекарственных препаратов в стационарных, лечебно-профилактических и аптечных учреждениях остается одним из приоритетных направлений работы Росздравнадзора, подчеркнула Самойлова.