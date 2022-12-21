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Курс евро вырос выше 75 рублей впервые с 29 апреля

Курс евро вырос выше 75 рублей впервые с 29 апреля - РИА Новости, 21.12.2022

Курс евро вырос выше 75 рублей впервые с 29 апреля

В начале торгов рубль продолжает снижение: евро подскакивал выше 75 рублей, доллар — выше 70, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T08:59

2022-12-21T08:59

2022-12-21T10:45

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

россия

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В начале торгов рубль продолжает снижение: евро подскакивал выше 75 рублей, доллар — выше 70, следует из данных Московской биржи. Так, европейская валюта впервые с 29 апреля преодолела планку в 75 рублей, но к 8:46 несколько откатилась — до 74,73 (рост на 1,23 рубля). Доллар при этом дорожал на 1,43 рубля, до 70,3 (впервые с 11 мая), а юань поднялся на 16,9 копеек — до 10,059 рубля, обновив максимум с 30 мая.Как пояснил в беседе с РИА Новости финансовый аналитик Сергей Дроздов, на российскую валюту оказывает влияние введение потолка цен на нефть, а также маячащие впереди проблемы с бюджетом. По его словам, в ближайшее время курс останется в коридоре 65-70 рублей за доллар, возможно — и выше 70.Цены на нефть, в свою очередь, в преддверии новогодних и рождественских каникул не демонстрируют ярко выраженной динамики — Brent незначительно дорожает, до 80,03 доллара за баррель, WTI — так же незначительно дешевеет, до 76,19 доллара.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа, россия