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Курс евро вырос выше 75 рублей впервые с 29 апреля - РИА Новости, 21.12.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221221/kurs-1840155523.html
Курс евро вырос выше 75 рублей впервые с 29 апреля
Курс евро вырос выше 75 рублей впервые с 29 апреля - РИА Новости, 21.12.2022
Курс евро вырос выше 75 рублей впервые с 29 апреля
В начале торгов рубль продолжает снижение: евро подскакивал выше 75 рублей, доллар — выше 70, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T08:59
2022-12-21T10:45
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В начале торгов рубль продолжает снижение: евро подскакивал выше 75 рублей, доллар — выше 70, следует из данных Московской биржи. Так, европейская валюта впервые с 29 апреля преодолела планку в 75 рублей, но к 8:46 несколько откатилась — до 74,73 (рост на 1,23 рубля). Доллар при этом дорожал на 1,43 рубля, до 70,3 (впервые с 11 мая), а юань поднялся на 16,9 копеек — до 10,059 рубля, обновив максимум с 30 мая.Как пояснил в беседе с РИА Новости финансовый аналитик Сергей Дроздов, на российскую валюту оказывает влияние введение потолка цен на нефть, а также маячащие впереди проблемы с бюджетом. По его словам, в ближайшее время курс останется в коридоре 65-70 рублей за доллар, возможно — и выше 70.Цены на нефть, в свою очередь, в преддверии новогодних и рождественских каникул не демонстрируют ярко выраженной динамики — Brent незначительно дорожает, до 80,03 доллара за баррель, WTI — так же незначительно дешевеет, до 76,19 доллара.
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экономика, московская биржа, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия
08:59 21.12.2022 (обновлено: 10:45 21.12.2022)
 
Курс евро вырос выше 75 рублей впервые с 29 апреля

Курс евро на торгах Московской биржи поднимался выше 75 рублей впервые с 29 апреля

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЭлектронное табло со знаком евро
Электронное табло со знаком евро - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Электронное табло со знаком евро. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В начале торгов рубль продолжает снижение: евро подскакивал выше 75 рублей, доллар — выше 70, следует из данных Московской биржи.
Так, европейская валюта впервые с 29 апреля преодолела планку в 75 рублей, но к 8:46 несколько откатилась — до 74,73 (рост на 1,23 рубля). Доллар при этом дорожал на 1,43 рубля, до 70,3 (впервые с 11 мая), а юань поднялся на 16,9 копеек — до 10,059 рубля, обновив максимум с 30 мая.
Как пояснил в беседе с РИА Новости финансовый аналитик Сергей Дроздов, на российскую валюту оказывает влияние введение потолка цен на нефть, а также маячащие впереди проблемы с бюджетом. По его словам, в ближайшее время курс останется в коридоре 65-70 рублей за доллар, возможно — и выше 70.
Цены на нефть, в свою очередь, в преддверии новогодних и рождественских каникул не демонстрируют ярко выраженной динамики — Brent незначительно дорожает, до 80,03 доллара за баррель, WTI — так же незначительно дешевеет, до 76,19 доллара.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаРоссия
 
 
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