https://ria.ru/20221221/kurs-1840150015.html
Курс доллара превысил 70 рублей впервые с 11 мая
Курс доллара превысил 70 рублей впервые с 11 мая - РИА Новости, 21.12.2022
Курс доллара превысил 70 рублей впервые с 11 мая
Курс рубля усилил снижение: доллар подскочил выше 70 рублей, впервые с 11 мая, затем немного откатился; юань торгуется в районе 9,99 рубля, европейская валюта – РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T07:24
2022-12-21T07:24
2022-12-21T07:24
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Курс рубля усилил снижение: доллар подскочил выше 70 рублей, впервые с 11 мая, затем немного откатился; юань торгуется в районе 9,99 рубля, европейская валюта – выше 74 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.16 мск растет на 96 копеек, до 69,84 рубля, а минутами ранее поднимался до 70,04 рубля. Курс юаня увеличивается на 10 копеек, до 9,99 рубля, евро - растет 51 копейку, до 74,01 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Курс доллара превысил 70 рублей впервые с 11 мая
Курс доллара впервые с 11 мая преодолел планку в 70 рублей, евро торгуется выше 74 рублей
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Курс рубля усилил снижение: доллар подскочил выше 70 рублей, впервые с 11 мая, затем немного откатился; юань торгуется в районе 9,99 рубля, европейская валюта – выше 74 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.16 мск растет на 96 копеек, до 69,84 рубля, а минутами ранее поднимался до 70,04 рубля.
Курс юаня увеличивается на 10 копеек, до 9,99 рубля, евро - растет 51 копейку, до 74,01 рубля.