https://ria.ru/20221221/kurs-1840150015.html

Курс доллара превысил 70 рублей впервые с 11 мая

Курс доллара превысил 70 рублей впервые с 11 мая - РИА Новости, 21.12.2022

Курс доллара превысил 70 рублей впервые с 11 мая

Курс рубля усилил снижение: доллар подскочил выше 70 рублей, впервые с 11 мая, затем немного откатился; юань торгуется в районе 9,99 рубля, европейская валюта – РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T07:24

2022-12-21T07:24

2022-12-21T07:24

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Курс рубля усилил снижение: доллар подскочил выше 70 рублей, впервые с 11 мая, затем немного откатился; юань торгуется в районе 9,99 рубля, европейская валюта – выше 74 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.16 мск растет на 96 копеек, до 69,84 рубля, а минутами ранее поднимался до 70,04 рубля. Курс юаня увеличивается на 10 копеек, до 9,99 рубля, евро - растет 51 копейку, до 74,01 рубля.

https://ria.ru/20221221/dollar-1840140696.html

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, московская биржа