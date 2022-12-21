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В США прогнозируют ухудшение положения Украины зимой, пишут СМИ - РИА Новости, 21.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/krizis-1840176491.html
В США прогнозируют ухудшение положения Украины зимой, пишут СМИ
В США прогнозируют ухудшение положения Украины зимой, пишут СМИ - РИА Новости, 21.12.2022
В США прогнозируют ухудшение положения Украины зимой, пишут СМИ
В администрации президента США Джо Байдена считают, что Украина сейчас переживает опасный момент и ситуация зимой может стать еще более отчаянной, пишет... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T10:50
2022-12-21T10:50
специальная военная операция на украине
в мире
джо байден
денис шмыгаль
владимир зеленский
сша
россия
украина
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В администрации президента США Джо Байдена считают, что Украина сейчас переживает опасный момент и ситуация зимой может стать еще более отчаянной, пишет Politico со ссылкой на американского чиновника. "Чиновники в администрации Байдена согласны, что Украина переживает опасный момент. Ситуация на местах, вероятно, станет еще более отчаянной зимой, поскольку Россия выпускает все больше ракет по украинской военной и критической инфраструктуре", - говорится в сообщении. По мнению американского чиновника, это заставит еще больше украинцев перебираться в другие регионы страны или за границу. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840166843.html
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в мире, джо байден, денис шмыгаль, владимир зеленский, сша, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джо Байден, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, США, Россия, Украина
10:50 21.12.2022
 
В США прогнозируют ухудшение положения Украины зимой, пишут СМИ

Politico: в США предположили, что положение Украины ухудшится зимой

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский на фоне флагов Украины и США
Президент Украины Владимир Зеленский на фоне флагов Украины и США - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский на фоне флагов Украины и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В администрации президента США Джо Байдена считают, что Украина сейчас переживает опасный момент и ситуация зимой может стать еще более отчаянной, пишет Politico со ссылкой на американского чиновника.
"Чиновники в администрации Байдена согласны, что Украина переживает опасный момент. Ситуация на местах, вероятно, станет еще более отчаянной зимой, поскольку Россия выпускает все больше ракет по украинской военной и критической инфраструктуре", - говорится в сообщении.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 10:08Специальная военная операция на Украине
Зеленский попросит у США финансовую помощь и оружие, считает эксперт
По мнению американского чиновника, это заставит еще больше украинцев перебираться в другие регионы страны или за границу.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 09:11Специальная военная операция на Украине
В США пока не видят возможности завершить конфликт на Украине дипломатией
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжо БайденДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийСШАРоссияУкраина
 
 
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