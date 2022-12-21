https://ria.ru/20221221/krizis-1840176491.html

В США прогнозируют ухудшение положения Украины зимой, пишут СМИ

В США прогнозируют ухудшение положения Украины зимой, пишут СМИ - РИА Новости, 21.12.2022

В США прогнозируют ухудшение положения Украины зимой, пишут СМИ

В администрации президента США Джо Байдена считают, что Украина сейчас переживает опасный момент и ситуация зимой может стать еще более отчаянной, пишет... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T10:50

2022-12-21T10:50

2022-12-21T10:50

специальная военная операция на украине

в мире

джо байден

денис шмыгаль

владимир зеленский

сша

россия

украина

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В администрации президента США Джо Байдена считают, что Украина сейчас переживает опасный момент и ситуация зимой может стать еще более отчаянной, пишет Politico со ссылкой на американского чиновника. "Чиновники в администрации Байдена согласны, что Украина переживает опасный момент. Ситуация на местах, вероятно, станет еще более отчаянной зимой, поскольку Россия выпускает все больше ракет по украинской военной и критической инфраструктуре", - говорится в сообщении. По мнению американского чиновника, это заставит еще больше украинцев перебираться в другие регионы страны или за границу. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840166843.html

https://ria.ru/20221221/diplomatiya-1840157924.html

сша

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в мире, джо байден, денис шмыгаль, владимир зеленский, сша, россия, украина