https://ria.ru/20221221/krizis-1840176491.html
В США прогнозируют ухудшение положения Украины зимой, пишут СМИ
В США прогнозируют ухудшение положения Украины зимой, пишут СМИ - РИА Новости, 21.12.2022
В США прогнозируют ухудшение положения Украины зимой, пишут СМИ
В администрации президента США Джо Байдена считают, что Украина сейчас переживает опасный момент и ситуация зимой может стать еще более отчаянной, пишет... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T10:50
2022-12-21T10:50
2022-12-21T10:50
специальная военная операция на украине
в мире
джо байден
денис шмыгаль
владимир зеленский
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украина
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В администрации президента США Джо Байдена считают, что Украина сейчас переживает опасный момент и ситуация зимой может стать еще более отчаянной, пишет Politico со ссылкой на американского чиновника. "Чиновники в администрации Байдена согласны, что Украина переживает опасный момент. Ситуация на местах, вероятно, станет еще более отчаянной зимой, поскольку Россия выпускает все больше ракет по украинской военной и критической инфраструктуре", - говорится в сообщении. По мнению американского чиновника, это заставит еще больше украинцев перебираться в другие регионы страны или за границу. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840166843.html
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в мире, джо байден, денис шмыгаль, владимир зеленский, сша, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джо Байден, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, США, Россия, Украина
В США прогнозируют ухудшение положения Украины зимой, пишут СМИ
Politico: в США предположили, что положение Украины ухудшится зимой