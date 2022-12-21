https://ria.ru/20221221/kraken-1840195280.html

В ЛНР предотвратили диверсии националистов "Кракена", сообщил источник

В ЛНР предотвратили диверсии националистов "Кракена", сообщил источник - РИА Новости, 21.12.2022

В ЛНР предотвратили диверсии националистов "Кракена", сообщил источник

Спецслужбы РФ предотвратили диверсии на территории Луганской Народной Республики, которые готовили участники запрещенного в России украинского нацбатальона... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T11:43

2022-12-21T11:43

2022-12-21T12:06

специальная военная операция на украине

россия

украина

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Спецслужбы РФ предотвратили диверсии на территории Луганской Народной Республики, которые готовили участники запрещенного в России украинского нацбатальона "Кракен", сообщил источник РИА Новости. "Специальными службами Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины на подконтрольной Вооруженным силам России территории выявлен тайник, подготовленный нацбатальоном "Кракен" (признан террористической организацией и запрещен на территории России) для проведения диверсионных акций членами законспирированных террористических ячеек в ЛНР", - сообщил собеседник агентства. По словам источника, в оборудованном членами ДРГ тайнике обнаружено самодельное взрывное устройство на основе артиллерийского снаряда, три гранаты РГД-5, две мины ТМ-62 с взрывателями, военная форма, а также недалеко от схрона - инкассаторская машина, на которой националисты планировали проникнуть к месту проведения диверсии. "В настоящее время реализуются мероприятия по установлению лиц, причастных к деятельности терструктуры", - уточнил собеседник агентства. Ранее сообщалось, что материалы о военных преступлениях лидера украинского нацподразделения "Кракен" Сергея Величко собирают в ЛНР для будущего трибунала.

https://ria.ru/20221221/soledar-1840152306.html

https://ria.ru/20221209/drony-1837208016.html

россия

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Самодельная бомба, найденная в тайнике нацбатальона "Кракен" Российские спецслужбы предотвратили диверсии на территории ЛНР - его готовили участники запрещенного в России украинского нацбатальона "Кракен", найден тайник с самодельной бомбой 2022-12-21T11:43 true PT1M24S

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россия, украина, луганская народная республика