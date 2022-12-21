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Число случаев COVID-19 в США превысило сто миллионов - РИА Новости, 21.12.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221221/kovid-1840148829.html
Число случаев COVID-19 в США превысило сто миллионов
Число случаев COVID-19 в США превысило сто миллионов - РИА Новости, 21.12.2022
Число случаев COVID-19 в США превысило сто миллионов
Число случаев заражения COVID-19 в США в среду превысило 100 миллионов, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T07:00
2022-12-21T07:00
распространение коронавируса
в мире
сша
университет джонса хопкинса
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Число случаев заражения COVID-19 в США в среду превысило 100 миллионов, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Университет суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников. На 21 декабря в США зарегистрировано 100 002 695 случаев заражения коронавирусом. По данным университета, количество смертей составляет 1 088 225.
https://ria.ru/20221220/kornavirus-1839895124.html
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в мире, сша, университет джонса хопкинса, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, В мире, США, Университет Джонса Хопкинса, Коронавирус COVID-19
07:00 21.12.2022
 
Число случаев COVID-19 в США превысило сто миллионов

Университет Хопкинса сообщил о регистрации ста миллионов случаев заражения COVID-19 в США

© AP Photo / Brooke LansdaleМобильный пункт тестирования на коронавирус (COVID-19) в Нью-Йорке, США
Мобильный пункт тестирования на коронавирус (COVID-19) в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© AP Photo / Brooke Lansdale
Мобильный пункт тестирования на коронавирус (COVID-19) в Нью-Йорке, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Число случаев заражения COVID-19 в США в среду превысило 100 миллионов, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Университет суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
На 21 декабря в США зарегистрировано 100 002 695 случаев заражения коронавирусом. По данным университета, количество смертей составляет 1 088 225.
Ученые в лаборатории - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
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Распространение коронавирусаВ миреСШАУниверситет Джонса ХопкинсаКоронавирус COVID-19
 
 
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