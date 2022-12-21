https://ria.ru/20221221/kovid-1840148829.html

Число случаев COVID-19 в США превысило сто миллионов

Число случаев COVID-19 в США превысило сто миллионов - РИА Новости, 21.12.2022

Число случаев COVID-19 в США превысило сто миллионов

Число случаев заражения COVID-19 в США в среду превысило 100 миллионов, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T07:00

2022-12-21T07:00

2022-12-21T07:00

распространение коронавируса

в мире

сша

университет джонса хопкинса

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Число случаев заражения COVID-19 в США в среду превысило 100 миллионов, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Университет суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников. На 21 декабря в США зарегистрировано 100 002 695 случаев заражения коронавирусом. По данным университета, количество смертей составляет 1 088 225.

https://ria.ru/20221220/kornavirus-1839895124.html

сша

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2022

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в мире, сша, университет джонса хопкинса, коронавирус covid-19