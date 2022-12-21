https://ria.ru/20221221/kosovo-1840236258.html
ЕС изучит заявку Косово на вступление в объединение, сообщили СМИ
ЕС изучит заявку Косово на вступление в объединение, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.12.2022
ЕС изучит заявку Косово на вступление в объединение, сообщили СМИ
ЕС изучит заявку самопровозглашенной республики Косово на вступление в блок в начале следующего года, передает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T14:02
2022-12-21T14:02
2022-12-21T14:02
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косово
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. ЕС изучит заявку самопровозглашенной республики Косово на вступление в блок в начале следующего года, передает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. "ЕС рассмотрит заявку Косово на присоединение к блоку, как только в январе Швеции будет передано председательство", - говорится в сообщении агентства. Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти в середине декабря передал председательствующей в Совете Евросоюза Чехии заявку Приштины на вступление в ЕС. Независимость Косово из 27 стран ЕС не признают Испания, Греция, Кипр, Словакия и Румыния.
https://ria.ru/20221218/kosovo-1839554702.html
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в мире, альбин курти, швеция, косово, чехия, совет евросоюза, евросоюз
В мире, Альбин Курти, Швеция, Косово, Чехия, Совет Евросоюза, Евросоюз
ЕС изучит заявку Косово на вступление в объединение, сообщили СМИ
Bloomberg: ЕС изучит заявку Косово на вступление в объединение начале следующего года