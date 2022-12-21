https://ria.ru/20221221/koronavirus-1840184386.html

В Москве за сутки госпитализировали 196 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 196 человек с COVID-19 - РИА Новости, 21.12.2022

В Москве за сутки госпитализировали 196 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 1929 случаев COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T11:14

2022-12-21T11:14

2022-12-21T11:14

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здоровье - общество

москва

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1929 случаев COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 1929, госпитализированы 196 человек, выздоровели 1633 человека, 16 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне было выявлено 940 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 285 562 случая коронавируса, выздоровели 3 090 623 человека, умерли 47 322.

https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19