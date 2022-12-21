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В Москве за сутки госпитализировали 196 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 196 человек с COVID-19 - РИА Новости, 21.12.2022
В Москве за сутки госпитализировали 196 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 1929 случаев COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T11:14
2022-12-21T11:14
2022-12-21T11:14
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1929 случаев COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 1929, госпитализированы 196 человек, выздоровели 1633 человека, 16 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне было выявлено 940 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 285 562 случая коронавируса, выздоровели 3 090 623 человека, умерли 47 322.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 196 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1929 новых случаев COVID-19, умерли 16 человек