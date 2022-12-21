https://ria.ru/20221221/koronavirus-1840180735.html

В России за сутки госпитализировали 1341 пациента с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1341 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 21.12.2022

В России за сутки госпитализировали 1341 пациента с COVID-19

Более 7,4 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, скончались 59 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T11:06

2022-12-21T11:06

2022-12-21T11:06

распространение коронавируса

россия

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общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Более 7,4 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, скончались 59 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1341 человек, на 14,3% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 27 субъектах, снижение - в 46 регионах, ситуация не изменилась в 12 субъектах. "Выздоровело за сутки 8 359 человек, или на 3,1% больше в сравнении с 20 декабря 2022 г. Выявлено 7 442 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 59 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221220/kornavirus-1839895124.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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