https://ria.ru/20221221/koronavirus-1840180735.html
В России за сутки госпитализировали 1341 пациента с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1341 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 21.12.2022
В России за сутки госпитализировали 1341 пациента с COVID-19
Более 7,4 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, скончались 59 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T11:06
2022-12-21T11:06
2022-12-21T11:06
распространение коронавируса
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Более 7,4 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, скончались 59 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1341 человек, на 14,3% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 27 субъектах, снижение - в 46 регионах, ситуация не изменилась в 12 субъектах. "Выздоровело за сутки 8 359 человек, или на 3,1% больше в сравнении с 20 декабря 2022 г. Выявлено 7 442 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 59 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221220/kornavirus-1839895124.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Россия, Здоровье - Общество, Общество, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В России за сутки госпитализировали 1341 пациента с COVID-19
В России за сутки выявили 7442 новых случая COVID-19, умерли 59 человек