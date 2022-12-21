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В России за сутки госпитализировали 1341 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 21.12.2022
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221221/koronavirus-1840180735.html
В России за сутки госпитализировали 1341 пациента с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1341 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 21.12.2022
В России за сутки госпитализировали 1341 пациента с COVID-19
Более 7,4 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, скончались 59 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T11:06
2022-12-21T11:06
распространение коронавируса
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здоровье - общество
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Более 7,4 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, скончались 59 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1341 человек, на 14,3% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 27 субъектах, снижение - в 46 регионах, ситуация не изменилась в 12 субъектах. "Выздоровело за сутки 8 359 человек, или на 3,1% больше в сравнении с 20 декабря 2022 г. Выявлено 7 442 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 59 человек", - говорится в сообщении.
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Распространение коронавируса, Россия, Здоровье - Общество, Общество, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
11:06 21.12.2022
 
В России за сутки госпитализировали 1341 пациента с COVID-19

В России за сутки выявили 7442 новых случая COVID-19, умерли 59 человек

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМедицинские работники в коридоре временного госпиталя для пациентов с Covid-19
Медицинские работники в коридоре временного госпиталя для пациентов с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинские работники в коридоре временного госпиталя для пациентов с Covid-19. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Более 7,4 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, скончались 59 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1341 человек, на 14,3% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 27 субъектах, снижение - в 46 регионах, ситуация не изменилась в 12 субъектах.
"Выздоровело за сутки 8 359 человек, или на 3,1% больше в сравнении с 20 декабря 2022 г. Выявлено 7 442 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 59 человек", - говорится в сообщении.
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