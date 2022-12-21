https://ria.ru/20221221/konvertoplan-1840221319.html

В России испытали конвертоплан для городской застройки

В России испытали конвертоплан для городской застройки - РИА Новости, 21.12.2022

В России испытали конвертоплан для городской застройки

Ученые Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ) провели испытания модели конвертоплана вертикального взлета и посадки,... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T13:09

2022-12-21T13:09

2022-12-21T13:09

технологии

россия

цаги имени н. е. жуковского

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Ученые Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ) провели испытания модели конвертоплана вертикального взлета и посадки, предназначенного для полетов в плотной городской застройке, сообщили в пресс-службе института в среду. Конвертопланы – это особый класс винтокрылой техники, обладающий рядом преимуществ по сравнению с традиционными летательными аппаратами, выполненными по самолетной или вертолетной схеме. Конвертопланы дают возможность выполнять вертикальный взлет и посадку на ограниченных по размерам площадках и при этом перевозить пассажиров или грузы на большей скорости и на большее расстояние, чем традиционная вертолетная техника. "Ученые Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского провели испытания модели конвертоплана вертикального взлета и посадки. Летательный аппарат предназначен для полета в условиях плотной городской застройки. Заказчик работ – компания ООО "Бартини Дизайн", - сообщили в ЦАГИ. Конвертоплан выполнен в виде несущего обтекаемого тела, впереди и сзади которого на пилонах размещены четыре поворотных 10-лопастных винта. Планируется, что аппарат будет перевозить до четырех человек, сможет набирать высоту до 3 километров, разгоняться до 300 километров в час с предельной дальностью в 150 километров. "В результате исследований специалисты института определили аэродинамические характеристики модели на взлетно-посадочных, крейсерских и переходных режимах полета, а также выполнили визуализацию течения на поверхности модели методом шелковинок", - пояснили в ЦАГИ. Модель испытали в полной конфигурации с работающими и неработающими движителями, также исследовались изолированные движители. Полученные результаты используют при отработке компоновки конвертоплана. Следующий цикл экспериментов в целях совершенствования аэродинамического облика перспективного конвертоплана запланирован на весну следующего года.

https://ria.ru/20221220/dron-1839882947.html

https://ria.ru/20221215/dron-1838801017.html

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технологии, россия, цаги имени н. е. жуковского