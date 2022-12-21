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Британия заключила контракт с американским разработчиком военного ПО - РИА Новости, 21.12.2022
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Британия заключила контракт с американским разработчиком военного ПО
Британия заключила контракт с американским разработчиком военного ПО - РИА Новости, 21.12.2022
Британия заключила контракт с американским разработчиком военного ПО
Американская компания Palantir Technologies заявила, что подписала трехлетний контракт на сумму 75 миллионов фунтов стерлингов (91,39 миллиона долларов) с... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T17:52
2022-12-21T17:52
в мире
технологии
великобритания
сша
федеральная разведывательная служба германии
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Американская компания Palantir Technologies заявила, что подписала трехлетний контракт на сумму 75 миллионов фунтов стерлингов (91,39 миллиона долларов) с министерством обороны Великобритании. По данным Palantir Technologies, их технологии позволяют собирать разведывательные данные со спутников и из социальных сетей, а также визуализировать позиции армий и судов. Американская компания-разработчик программного обеспечения Palantir Technologies известна своими разработками аналитического программного обеспечения для сбора и работы с большими объемами данных из различных информационных источников. Она является подрядчиком Агентства по нацбезопасности США, немецкой спецслужбы BND и других крупных государственных и частных заказчиков.
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в мире, технологии, великобритания, сша, федеральная разведывательная служба германии
В мире, Технологии, Великобритания, США, Федеральная разведывательная служба Германии
17:52 21.12.2022
 
Британия заключила контракт с американским разработчиком военного ПО

Минобороны Британии заключило контракт с американской компанией-разработчиком военного ПО

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Американская компания Palantir Technologies заявила, что подписала трехлетний контракт на сумму 75 миллионов фунтов стерлингов (91,39 миллиона долларов) с министерством обороны Великобритании.
"Palantir будет помогать военным операциям и разведке, а также информировать вооруженные силы Великобритании о военных действиях в режиме реального времени. Кроме того, программное обеспечение будет давать прогнозы развития событий и предлагать оптимальные шаги", - говорится в пресс-релизе компании.
По данным Palantir Technologies, их технологии позволяют собирать разведывательные данные со спутников и из социальных сетей, а также визуализировать позиции армий и судов.
Американская компания-разработчик программного обеспечения Palantir Technologies известна своими разработками аналитического программного обеспечения для сбора и работы с большими объемами данных из различных информационных источников. Она является подрядчиком Агентства по нацбезопасности США, немецкой спецслужбы BND и других крупных государственных и частных заказчиков.
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