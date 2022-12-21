Британия заключила контракт с американским разработчиком военного ПО
Минобороны Британии заключило контракт с американской компанией-разработчиком военного ПО
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Американская компания Palantir Technologies заявила, что подписала трехлетний контракт на сумму 75 миллионов фунтов стерлингов (91,39 миллиона долларов) с министерством обороны Великобритании.
"Palantir будет помогать военным операциям и разведке, а также информировать вооруженные силы Великобритании о военных действиях в режиме реального времени. Кроме того, программное обеспечение будет давать прогнозы развития событий и предлагать оптимальные шаги", - говорится в пресс-релизе компании.
По данным Palantir Technologies, их технологии позволяют собирать разведывательные данные со спутников и из социальных сетей, а также визуализировать позиции армий и судов.
Американская компания-разработчик программного обеспечения Palantir Technologies известна своими разработками аналитического программного обеспечения для сбора и работы с большими объемами данных из различных информационных источников. Она является подрядчиком Агентства по нацбезопасности США, немецкой спецслужбы BND и других крупных государственных и частных заказчиков.