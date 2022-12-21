https://ria.ru/20221221/kontrakt-1840337162.html

Британия заключила контракт с американским разработчиком военного ПО

Британия заключила контракт с американским разработчиком военного ПО - РИА Новости, 21.12.2022

Британия заключила контракт с американским разработчиком военного ПО

Американская компания Palantir Technologies заявила, что подписала трехлетний контракт на сумму 75 миллионов фунтов стерлингов (91,39 миллиона долларов) с... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T17:52

2022-12-21T17:52

2022-12-21T17:52

в мире

технологии

великобритания

сша

федеральная разведывательная служба германии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149355/58/1493555853_0:197:2942:1852_1920x0_80_0_0_e1a528fe4969dd34b5e028c9865977b8.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Американская компания Palantir Technologies заявила, что подписала трехлетний контракт на сумму 75 миллионов фунтов стерлингов (91,39 миллиона долларов) с министерством обороны Великобритании. По данным Palantir Technologies, их технологии позволяют собирать разведывательные данные со спутников и из социальных сетей, а также визуализировать позиции армий и судов. Американская компания-разработчик программного обеспечения Palantir Technologies известна своими разработками аналитического программного обеспечения для сбора и работы с большими объемами данных из различных информационных источников. Она является подрядчиком Агентства по нацбезопасности США, немецкой спецслужбы BND и других крупных государственных и частных заказчиков.

https://ria.ru/20221220/svr-1839888526.html

великобритания

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, технологии, великобритания, сша, федеральная разведывательная служба германии