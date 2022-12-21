https://ria.ru/20221221/konflikt-1840288298.html
Путин назвал конфликт на Украине неизбежным
Путин назвал конфликт на Украине неизбежным - РИА Новости, 21.12.2022
Путин назвал конфликт на Украине неизбежным
Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт с Украиной был неизбежен. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T16:01
2022-12-21T16:01
2022-12-21T16:44
специальная военная операция на украине
украина
россия
безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт с Украиной был неизбежен."Стало очевидным уже тогда, что столкновение с этими силами, в том числе и на Украине, неизбежно. Вопрос только был в том, когда это произойдет. И, конечно, боевые действия, военные действия - это всегда связано с трагедией и с потерями людей. Это мы прекрасно понимаем, отдаем себе в этом отчет. Но поскольку это неизбежно, лучше сегодня, чем завтра", - сказал Путин на итоговой коллегии Минобороны.
https://ria.ru/20221221/armiya-1840303960.html
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украина, россия, безопасность, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Безопасность, Владимир Путин
16:01 21.12.2022 (обновлено: 16:44 21.12.2022)
Путин назвал конфликт на Украине неизбежным
Путин: конфликт на Украине был неизбежен, лучше сегодня, чем завтра
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт с Украиной был неизбежен.
"Стало очевидным уже тогда, что столкновение с этими силами, в том числе и на Украине, неизбежно. Вопрос только был в том, когда это произойдет. И, конечно, боевые действия, военные действия - это всегда связано с трагедией и с потерями людей. Это мы прекрасно понимаем, отдаем себе в этом отчет. Но поскольку это неизбежно, лучше сегодня, чем завтра", - сказал Путин на итоговой коллегии Минобороны.