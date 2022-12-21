https://ria.ru/20221221/konflikt-1840288298.html

Путин назвал конфликт на Украине неизбежным

Путин назвал конфликт на Украине неизбежным - РИА Новости, 21.12.2022

Путин назвал конфликт на Украине неизбежным

Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт с Украиной был неизбежен. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T16:01

2022-12-21T16:01

2022-12-21T16:44

специальная военная операция на украине

украина

россия

безопасность

владимир путин

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт с Украиной был неизбежен."Стало очевидным уже тогда, что столкновение с этими силами, в том числе и на Украине, неизбежно. Вопрос только был в том, когда это произойдет. И, конечно, боевые действия, военные действия - это всегда связано с трагедией и с потерями людей. Это мы прекрасно понимаем, отдаем себе в этом отчет. Но поскольку это неизбежно, лучше сегодня, чем завтра", - сказал Путин на итоговой коллегии Минобороны.

https://ria.ru/20221221/armiya-1840303960.html

украина

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украина, россия, безопасность, владимир путин