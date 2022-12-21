https://ria.ru/20221221/kolyadki-1840041352.html

На счастье и богатство: где и как сейчас ходят колядовать

На счастье и богатство: где и как сейчас ходят колядовать - РИА Новости, 21.12.2022

На счастье и богатство: где и как сейчас ходят колядовать

Яркие костюмы, песни, звенящие в морозном воздухе — в старину умели отмечать праздники. Одна из самых веселых и древних русских традиций — колядование. О ее... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T08:00

2022-12-21T08:00

2022-12-21T08:04

культура

иисус христос

россия

лыткарино

рождество христово

зима

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Яркие костюмы, песни, звенящие в морозном воздухе — в старину умели отмечать праздники. Одна из самых веселых и древних русских традиций — колядование. О ее значении и истории — в материале РИА Новости в день зимнего солнцестояния.Ознакомьтесь с матчастьюЭто имя божества (в некоторых легендах — богини) молодого зимнего Солнца. На Руси верили, что оно — светлое и доброе, несущее надежду на воскрешение природы после холодов. Инна Шинтяпина, доцент Гуманитарно-педагогической академии имени В. И. Вернадского, отмечает, что в некоторых регионах Коляду называли Таусень, Овсень или Виноградень. Люди считали, что песни-колядки имеют магическую силу. Хозяева дома должны были отблагодарить колядующих чем-то вкусным. Если их прогоняли, благословения сменялись ритуальными угрозами, а в окна и двери избы летели снежки.Колядовали не только на Руси. Похожие ритуалы были и у западных славян — предков чехов, поляков, словаков. С приходом христианства это стало рождественской традицией — языческие песни сменились христославными, а бутафорское солнце в руках гуляющих превратилось в Вифлеемскую звезду.Даты празднования тоже сместились.Найдите компаниюТрадиция не запрещает колядовать и в одиночку. Соседи чаще всего приветствуют празднующих с восторгом, но кто-то может и не понять. Кстати, так хозяева и угощения приготовить успеют. Колядующие нередко показывают несложные театральные действа — для этого нужна компания.Найти единомышленников просто: сейчас колядование устраивают музеи, часто областные, ведь в деревнях и небольших городках традиционные обрядовые действа смотрятся аутентичнее. Нередко этим занимаются фольклорные ансамбли и исследователи русской старины, дома творчества и культуры. Объявления о предстоящем гулянье дают как раз в декабре или еще раньше. Так что приобщиться к древнему празднику помогут соцсети и Яндекс.Разучите песниПосле принятия христианства колядующие пели о рождении Спасителя. Позже появились мотивы военной славы, истории, упоминания бытовых ситуаций. Исполняют и щедровки — народные песни, в которых величают хозяев дома и их детей, желают богатого урожая, благосостояния, приплода скота. Эксперт приводит примеры традиционных песен, которые сохранились благодаря фольклористам: "Бай Овсень, подавай совсем", "Как у дядюшки Вавилы…", "Ходила Коляда по святым вечерам". Надежда Голубева добавляет еще две — более современную "Маленький мальчик сел на диванчик, а диванчик хруп — дайте мне рупь", и, конечно, самую известную — "Пришла Коляда — открывай ворота".Для нерадивых хозяев, которые не выносили никаких угощений, тоже были песни — с плохими пожеланиями. Как рассказывает Воронина, оскорбленные колядующие могли от души пожелать неурожая пшеницы и мора скотины.Кстати, для исполнения колядок не нужны выдающийся слух и голос: это скорее заговоры и кричалки, а не сложные музыкальные произведения.Приготовьте костюм и реквизитОсобенно популярна маска козы — ее образ сопровождает колядующих еще со времен язычества. Для предков это животное было символом плодородия и богатого урожая. Поэтому иногда ряженые надевали полные костюмы коз и козлов.Солнце и Вифлеемскую звезду, как и наряды, можно смастерить самим. Главное, чтобы они были яркие — заметные издалека.Настрой — это важноКолядки — отличный способ завести новые знакомства, подружиться с соседями и просто приятно провести время. Каких-то строгих запретов на те или иные действия для гуляющих нет. Кроме самых очевидных.Не забудьте про игры, вкусняшки и гаданияГулянья — только часть рождественского веселья. Принято печь традиционные угощения, одно из них — фигурки из теста, козули (от поморского слова, обозначающего "завиток"). Архангельские козули — плоские украшенные пряники с жженым сахаром. Поморские — объемные. А символизируют они всех зверей, которые пришли к яслям новорожденного Иисуса Христа.Самих колядующих, отмечает Воронина, полагалось одаривать пирогами, блинами, свиной ножкой — всем, чем богат стол. Сейчас можно выносить конфеты и колбасу. Или мелочь — сколько не жалко.И еще, конечно, нужно играть в игры — как активные, так и спокойные. Оцените собственную значимостьНародные традиции — очень теплые, объединяющие. Они прививают гордость за свою историю, уважение к народу, к истокам.

https://ria.ru/20221218/skazka-1838345185.html

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Татьяна Рыжкова

Татьяна Рыжкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

иисус христос, россия, лыткарино, рождество христово, зима