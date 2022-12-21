https://ria.ru/20221221/kolyadki-1840041352.html
На счастье и богатство: где и как сейчас ходят колядовать
На счастье и богатство: где и как сейчас ходят колядовать - РИА Новости, 21.12.2022
На счастье и богатство: где и как сейчас ходят колядовать
Яркие костюмы, песни, звенящие в морозном воздухе — в старину умели отмечать праздники. Одна из самых веселых и древних русских традиций — колядование. О ее... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T08:00
2022-12-21T08:00
2022-12-21T08:04
культура
иисус христос
россия
лыткарино
рождество христово
зима
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Яркие костюмы, песни, звенящие в морозном воздухе — в старину умели отмечать праздники. Одна из самых веселых и древних русских традиций — колядование. О ее значении и истории — в материале РИА Новости в день зимнего солнцестояния.Ознакомьтесь с матчастьюЭто имя божества (в некоторых легендах — богини) молодого зимнего Солнца. На Руси верили, что оно — светлое и доброе, несущее надежду на воскрешение природы после холодов. Инна Шинтяпина, доцент Гуманитарно-педагогической академии имени В. И. Вернадского, отмечает, что в некоторых регионах Коляду называли Таусень, Овсень или Виноградень. Люди считали, что песни-колядки имеют магическую силу. Хозяева дома должны были отблагодарить колядующих чем-то вкусным. Если их прогоняли, благословения сменялись ритуальными угрозами, а в окна и двери избы летели снежки.Колядовали не только на Руси. Похожие ритуалы были и у западных славян — предков чехов, поляков, словаков. С приходом христианства это стало рождественской традицией — языческие песни сменились христославными, а бутафорское солнце в руках гуляющих превратилось в Вифлеемскую звезду.Даты празднования тоже сместились.Найдите компаниюТрадиция не запрещает колядовать и в одиночку. Соседи чаще всего приветствуют празднующих с восторгом, но кто-то может и не понять. Кстати, так хозяева и угощения приготовить успеют. Колядующие нередко показывают несложные театральные действа — для этого нужна компания.Найти единомышленников просто: сейчас колядование устраивают музеи, часто областные, ведь в деревнях и небольших городках традиционные обрядовые действа смотрятся аутентичнее. Нередко этим занимаются фольклорные ансамбли и исследователи русской старины, дома творчества и культуры. Объявления о предстоящем гулянье дают как раз в декабре или еще раньше. Так что приобщиться к древнему празднику помогут соцсети и Яндекс.Разучите песниПосле принятия христианства колядующие пели о рождении Спасителя. Позже появились мотивы военной славы, истории, упоминания бытовых ситуаций. Исполняют и щедровки — народные песни, в которых величают хозяев дома и их детей, желают богатого урожая, благосостояния, приплода скота. Эксперт приводит примеры традиционных песен, которые сохранились благодаря фольклористам: "Бай Овсень, подавай совсем", "Как у дядюшки Вавилы…", "Ходила Коляда по святым вечерам". Надежда Голубева добавляет еще две — более современную "Маленький мальчик сел на диванчик, а диванчик хруп — дайте мне рупь", и, конечно, самую известную — "Пришла Коляда — открывай ворота".Для нерадивых хозяев, которые не выносили никаких угощений, тоже были песни — с плохими пожеланиями. Как рассказывает Воронина, оскорбленные колядующие могли от души пожелать неурожая пшеницы и мора скотины.Кстати, для исполнения колядок не нужны выдающийся слух и голос: это скорее заговоры и кричалки, а не сложные музыкальные произведения.Приготовьте костюм и реквизитОсобенно популярна маска козы — ее образ сопровождает колядующих еще со времен язычества. Для предков это животное было символом плодородия и богатого урожая. Поэтому иногда ряженые надевали полные костюмы коз и козлов.Солнце и Вифлеемскую звезду, как и наряды, можно смастерить самим. Главное, чтобы они были яркие — заметные издалека.Настрой — это важноКолядки — отличный способ завести новые знакомства, подружиться с соседями и просто приятно провести время. Каких-то строгих запретов на те или иные действия для гуляющих нет. Кроме самых очевидных.Не забудьте про игры, вкусняшки и гаданияГулянья — только часть рождественского веселья. Принято печь традиционные угощения, одно из них — фигурки из теста, козули (от поморского слова, обозначающего "завиток"). Архангельские козули — плоские украшенные пряники с жженым сахаром. Поморские — объемные. А символизируют они всех зверей, которые пришли к яслям новорожденного Иисуса Христа.Самих колядующих, отмечает Воронина, полагалось одаривать пирогами, блинами, свиной ножкой — всем, чем богат стол. Сейчас можно выносить конфеты и колбасу. Или мелочь — сколько не жалко.И еще, конечно, нужно играть в игры — как активные, так и спокойные. Оцените собственную значимостьНародные традиции — очень теплые, объединяющие. Они прививают гордость за свою историю, уважение к народу, к истокам.
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иисус христос, россия, лыткарино, рождество христово, зима
Культура, Иисус Христос, Россия, Лыткарино, Рождество Христово, Зима
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Яркие костюмы, песни, звенящие в морозном воздухе — в старину умели отмечать праздники. Одна из самых веселых и древних русских традиций — колядование. О ее значении и истории — в материале РИА Новости в день зимнего солнцестояния.
"Колядование — древняя славянская языческая традиция, — говорит директор Лыткаринского историко-краеведческого музея Надежда Голубева. — Праздник Коляды отмечали в дни зимнего солнцестояния, 21 и 22 декабря".
Это имя божества (в некоторых легендах — богини) молодого зимнего Солнца. На Руси верили, что оно — светлое и доброе, несущее надежду на воскрешение природы после холодов. Инна Шинтяпина, доцент Гуманитарно-педагогической академии имени В. И. Вернадского, отмечает, что в некоторых регионах Коляду называли Таусень, Овсень или Виноградень.
Люди считали, что песни-колядки имеют магическую силу. Хозяева дома должны были отблагодарить колядующих чем-то вкусным. Если их прогоняли, благословения сменялись ритуальными угрозами, а в окна и двери избы летели снежки.
"Все такие обряды так или иначе связаны с деятельностью крестьян, — рассказывает исполнительница народных русских песен Валентина Воронина. — Верили, что нужно провести как можно больше магических действий в первые дни нового года, чтобы был урожай, приплод скотины, счастье и достаток в семье".
Колядовали не только на Руси. Похожие ритуалы были и у западных славян — предков чехов, поляков, словаков.
С приходом христианства это стало рождественской традицией — языческие песни сменились христославными, а бутафорское солнце в руках гуляющих превратилось в Вифлеемскую звезду.
"На сегодняшний день древние славянские традиции соединились с православными. Где-то они слились, где-то по-прежнему конфликтуют, — отмечает старший преподаватель Вологодского государственного университета Оксана Рейма.
Даты празднования тоже сместились.
"Теперь колядовать принято с Рождественского сочельника 6 января и до 19 числа, на которое приходится Крещение Господне", — уточняет Воронина.
Традиция не запрещает колядовать и в одиночку. Соседи чаще всего приветствуют празднующих с восторгом, но кто-то может и не понять.
"Если пойти по домам и квартирам без предупреждения, неизвестно, как вас примут, — подтверждает Голубева. — Возможно, и не пустят, учитывая современную закрытость людей и разные опасения. Наш музей предварительно договаривается с жителями, и они встречают нас с большим удовольствием и радостью".
Кстати, так хозяева и угощения приготовить успеют.
Колядующие нередко показывают несложные театральные действа — для этого нужна компания.
"Традиционно было несколько героев, — поясняет Воронина. — Поп, попадья, барин, девушка, цыганка, медведь, леший — в них рядились и разыгрывали сценки. Такая народная самодеятельность. И всегда в этих представлениях добро побеждало зло".
Найти единомышленников просто: сейчас колядование устраивают музеи, часто областные, ведь в деревнях и небольших городках традиционные обрядовые действа смотрятся аутентичнее. Нередко этим занимаются фольклорные ансамбли и исследователи русской старины, дома творчества и культуры. Объявления о предстоящем гулянье дают как раз в декабре или еще раньше. Так что приобщиться к древнему празднику помогут соцсети и Яндекс.
"Сценарий и тексты с гимнами и песенками мы готовим заранее, – говорит Голубева. — В этом нам помогают книги по народной культуре".
После принятия христианства колядующие пели о рождении Спасителя. Позже появились мотивы военной славы, истории, упоминания бытовых ситуаций.
Исполняют и щедровки — народные песни, в которых величают хозяев дома и их детей, желают богатого урожая, благосостояния, приплода скота.
"Большинство крестьян жило в бедности, — рассказывает Воронина. — И только на колядовании у них рождалась вера, что все будет хорошо. В песнях старую избу называли теремом, дворцом. Хозяина и хозяйку — царем и царицей. Или боярами. Воспевали красивую одежду, хотя у крестьян она была худая. И, конечно, пели про приплод скота: что на дворе семь коров, семь быков, сто гусей. Все это радовало и дарило надежду".
Эксперт приводит примеры традиционных песен, которые сохранились благодаря фольклористам: "Бай Овсень, подавай совсем", "Как у дядюшки Вавилы…", "Ходила Коляда по святым вечерам". Надежда Голубева добавляет еще две — более современную "Маленький мальчик сел на диванчик, а диванчик хруп — дайте мне рупь", и, конечно, самую известную — "Пришла Коляда — открывай ворота".
Для нерадивых хозяев, которые не выносили никаких угощений, тоже были песни — с плохими пожеланиями. Как рассказывает Воронина, оскорбленные колядующие могли от души пожелать неурожая пшеницы и мора скотины.
Кстати, для исполнения колядок не нужны выдающийся слух и голос: это скорее заговоры и кричалки, а не сложные музыкальные произведения.
Приготовьте костюм и реквизит
"Подойдут народные рубахи, платья, сарафаны, — перечисляет Воронина. — А для сценок — костюмы героев и маски".
Особенно популярна маска козы — ее образ сопровождает колядующих еще со времен язычества. Для предков это животное было символом плодородия и богатого урожая. Поэтому иногда ряженые надевали полные костюмы коз и козлов.
1 из 4
Участники святочных колядований во время празднования Рождества Христова
2 из 4
Жители деревни Погост в Гомельской области
3 из 4
Участники святочных колядований во время празднования Рождества Христова
4 из 4
Участники святочных колядований во время празднования Рождества Христова
1 из 4
Участники святочных колядований во время празднования Рождества Христова
2 из 4
Жители деревни Погост в Гомельской области
3 из 4
Участники святочных колядований во время празднования Рождества Христова
4 из 4
Участники святочных колядований во время празднования Рождества Христова
Солнце и Вифлеемскую звезду, как и наряды, можно смастерить самим. Главное, чтобы они были яркие — заметные издалека.
"С XVIII века все это утратило магический смысл и стало веселой игрой, — говорит Воронина. — Участвовали в ней уже преимущественно дети".
Колядки — отличный способ завести новые знакомства, подружиться с соседями и просто приятно провести время. Каких-то строгих запретов на те или иные действия для гуляющих нет. Кроме самых очевидных.
"Нельзя ссорится, драться, ругаться, нужно уважать хозяев и других колядующих, — подчеркивает Воронина. — Радоваться и искренне верить в добро, в то, что наступающий год принесет много хорошего".
Не забудьте про игры, вкусняшки и гадания
Гулянья — только часть рождественского веселья.
"Девушки в это время гадают на судьбу, — рассказывает эксперт. – Ритуалы бывают разные, ограничений нет".
Принято печь традиционные угощения, одно из них — фигурки из теста, козули (от поморского слова, обозначающего "завиток"). Архангельские козули — плоские украшенные пряники с жженым сахаром. Поморские — объемные. А символизируют они всех зверей, которые пришли к яслям новорожденного Иисуса Христа.
Самих колядующих, отмечает Воронина, полагалось одаривать пирогами, блинами, свиной ножкой — всем, чем богат стол. Сейчас можно выносить конфеты и колбасу. Или мелочь — сколько не жалко.
И еще, конечно, нужно играть в игры — как активные, так и спокойные.
Оцените собственную значимость
"В нашем Лыткаринском музее обучают детей колядкам с помощью программы "В гостях у Рождественской сказки", — говорит Надежда Голубева. — Она знакомит ребят с обрядами светлого праздника".
Народные традиции — очень теплые, объединяющие. Они прививают гордость за свою историю, уважение к народу, к истокам.