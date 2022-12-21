https://ria.ru/20221221/koloniya-1840265851.html

В Пермском крае экс-главу города отправили в колонию за смертельное ДТП

В Пермском крае экс-главу города отправили в колонию за смертельное ДТП - РИА Новости, 21.12.2022

В Пермском крае экс-главу города отправили в колонию за смертельное ДТП

Экс-глава пермского Кудымкара Анатолий Голубков за смертельное ДТП получил шесть с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении,... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:14

2022-12-21T15:14

2022-12-21T15:14

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ПЕРМЬ, 21 дек - РИА Новости. Экс-глава пермского Кудымкара Анатолий Голубков за смертельное ДТП получил шесть с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщили РИА Новости в Кудымкарском городском суде Пермского края. Летом этого года Голубков, находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, ехал по трассе к деревне Москвино вблизи Кудымкара. В салоне сидело несколько пассажиров. На одном из участков водитель выехал на обочину, и машина "улетела" в кювет. В ДТП погиб один человек, второму был причинен тяжкий вред здоровью. "Фигурант признан виновным в совершении преступления по п. "а" части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения"). Ему назначено наказание - шесть лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управления транспортным средством на два года", — сообщили в суде. В суде добавили, что обвиняемый должен самостоятельно добраться до места отбывания наказания. Приговор в законную силу не вступил. Отмечается, что Голубков родился в городе Кудымкаре в 1960 году, окончил лесотехнический техникум, а также пермский политехнический институт. Он руководил местным водоканалом, в 2011 году стал главой Кудымкара, занимал этот пост до 2014 года.

https://ria.ru/20221207/arest-1837087175.html

https://ria.ru/20221208/korruptsiya-1837103662.html

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происшествия, кудымкар, пермский край, россия