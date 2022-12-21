https://ria.ru/20221221/kollegiya-1840210827.html
В Кремле анонсировали объемное выступление Путина на коллегии Минобороны
В Кремле анонсировали объемное выступление Путина на коллегии Минобороны - РИА Новости, 21.12.2022
В Кремле анонсировали объемное выступление Путина на коллегии Минобороны
Выступление президента России Владимира Путина в среду на итоговой коллегии Минобороны будет объемным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T12:33
2022-12-21T12:33
2022-12-21T15:15
владимир путин
политика
россия
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина в среду на итоговой коллегии Минобороны будет объемным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Будет важное выступление президента, достаточно объемное. Будет доклад министра обороны. И как правило, потом ремарки заключительные президента и главнокомандующего", — сказал он. Также, как ожидается, глава государства ознакомится с экспонатами тематической выставки.
https://ria.ru/20221220/putin-1840127956.html
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владимир путин, политика, россия
Владимир Путин, Политика, Россия
12:33 21.12.2022 (обновлено: 15:15 21.12.2022)
В Кремле анонсировали объемное выступление Путина на коллегии Минобороны
Песков сообщил, что выступление Путина на коллегии Минобороны будет объемным