https://ria.ru/20221221/kollegiya-1840210827.html

В Кремле анонсировали объемное выступление Путина на коллегии Минобороны

В Кремле анонсировали объемное выступление Путина на коллегии Минобороны - РИА Новости, 21.12.2022

В Кремле анонсировали объемное выступление Путина на коллегии Минобороны

Выступление президента России Владимира Путина в среду на итоговой коллегии Минобороны будет объемным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T12:33

2022-12-21T12:33

2022-12-21T15:15

владимир путин

политика

россия

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина в среду на итоговой коллегии Минобороны будет объемным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Будет важное выступление президента, достаточно объемное. Будет доклад министра обороны. И как правило, потом ремарки заключительные президента и главнокомандующего", — сказал он. Также, как ожидается, глава государства ознакомится с экспонатами тематической выставки.

https://ria.ru/20221220/putin-1840127956.html

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владимир путин, политика, россия