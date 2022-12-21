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В Кремле анонсировали объемное выступление Путина на коллегии Минобороны - РИА Новости, 21.12.2022
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В Кремле анонсировали объемное выступление Путина на коллегии Минобороны
В Кремле анонсировали объемное выступление Путина на коллегии Минобороны - РИА Новости, 21.12.2022
В Кремле анонсировали объемное выступление Путина на коллегии Минобороны
Выступление президента России Владимира Путина в среду на итоговой коллегии Минобороны будет объемным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T12:33
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владимир путин
политика
россия
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина в среду на итоговой коллегии Минобороны будет объемным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Будет важное выступление президента, достаточно объемное. Будет доклад министра обороны. И как правило, потом ремарки заключительные президента и главнокомандующего", — сказал он. Также, как ожидается, глава государства ознакомится с экспонатами тематической выставки.
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владимир путин, политика, россия
Владимир Путин, Политика, Россия
12:33 21.12.2022 (обновлено: 15:15 21.12.2022)
 
В Кремле анонсировали объемное выступление Путина на коллегии Минобороны

Песков сообщил, что выступление Путина на коллегии Минобороны будет объемным

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина в среду на итоговой коллегии Минобороны будет объемным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Будет важное выступление президента, достаточно объемное. Будет доклад министра обороны. И как правило, потом ремарки заключительные президента и главнокомандующего", — сказал он. Также, как ожидается, глава государства ознакомится с экспонатами тематической выставки.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
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