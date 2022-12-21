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ВОЗ обеспокоена увеличением числа тяжелых случаев COVID-19 в Китае - РИА Новости, 21.12.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221221/kitay-1840358467.html
ВОЗ обеспокоена увеличением числа тяжелых случаев COVID-19 в Китае
ВОЗ обеспокоена увеличением числа тяжелых случаев COVID-19 в Китае - РИА Новости, 21.12.2022
ВОЗ обеспокоена увеличением числа тяжелых случаев COVID-19 в Китае
Рост числа тяжелых случаев COVID-19 в Китае вызывает серьезную обеспокоенность, ВОЗ призывает Китай сосредоточить свои усилия на вакцинации групп риска, заявил... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T19:08
2022-12-21T19:08
распространение коронавируса
в мире
здоровье - общество
тедрос адханом гебрейесус
китай
воз
коронавирус covid-19
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ЖЕНЕВА, 21 дек – РИА Новости. Рост числа тяжелых случаев COVID-19 в Китае вызывает серьезную обеспокоенность, ВОЗ призывает Китай сосредоточить свои усилия на вакцинации групп риска, заявил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Тедрос добавил, что ВОЗ оказывает поддержку Китаю в том, чтобы страна сосредоточила свои усилия на вакцинации людей, подверженных наибольшему риску по всей стране. "Для проведения всеобъемлющей оценки риска ситуации (в Китае – ред.) ВОЗ нуждается в более подробной информации о тяжести заболевания, госпитализациях и требованиях к поддержке отделений интенсивной терапии", - уточнил он. Согласно данным государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, за минувшие сутки в Китае выявили 2286 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, причем 2229 из них - локальные. Всего, по состоянию на 16 декабря, в Китае коронавирусом болеют 34 334 человека. Власти Китая ранее одобрили для массового использования четыре вакцины, включая три инактивированные, разработанные Beijing Kexing Zhongwei Biotechnology (входит в Sinovac), Уханьским исследовательским институтом биопрепаратов (структура Sinopharm) и China National Biotech Group (входит в Sinopharm). Также одобрение получила пока единственная в Китае рекомбинантная вакцина против COVID-19 на основе аденовирусного вектора Ad5-nCoV компании CanSino Biologics. Вакцинация в Китае проводится бесплатно и на добровольной основе.
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в мире, здоровье - общество, тедрос адханом гебрейесус, китай, воз, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, В мире, Здоровье - Общество, Тедрос Адханом Гебрейесус, Китай, ВОЗ, Коронавирус COVID-19
19:08 21.12.2022
 
ВОЗ обеспокоена увеличением числа тяжелых случаев COVID-19 в Китае

Глава ВОЗ Гебрейесус: организацию беспокоит рост числа тяжелых случаев COVID-19 в Китае

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Всемирной организации здравоохранения. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 21 дек – РИА Новости. Рост числа тяжелых случаев COVID-19 в Китае вызывает серьезную обеспокоенность, ВОЗ призывает Китай сосредоточить свои усилия на вакцинации групп риска, заявил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"ВОЗ очень обеспокоена развитием ситуации в Китае в связи с увеличением числа сообщений о тяжелых заболеваниях", - сказал он.
Тедрос добавил, что ВОЗ оказывает поддержку Китаю в том, чтобы страна сосредоточила свои усилия на вакцинации людей, подверженных наибольшему риску по всей стране.
"Для проведения всеобъемлющей оценки риска ситуации (в Китае – ред.) ВОЗ нуждается в более подробной информации о тяжести заболевания, госпитализациях и требованиях к поддержке отделений интенсивной терапии", - уточнил он.
Согласно данным государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, за минувшие сутки в Китае выявили 2286 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, причем 2229 из них - локальные. Всего, по состоянию на 16 декабря, в Китае коронавирусом болеют 34 334 человека.
Власти Китая ранее одобрили для массового использования четыре вакцины, включая три инактивированные, разработанные Beijing Kexing Zhongwei Biotechnology (входит в Sinovac), Уханьским исследовательским институтом биопрепаратов (структура Sinopharm) и China National Biotech Group (входит в Sinopharm). Также одобрение получила пока единственная в Китае рекомбинантная вакцина против COVID-19 на основе аденовирусного вектора Ad5-nCoV компании CanSino Biologics. Вакцинация в Китае проводится бесплатно и на добровольной основе.
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Распространение коронавирусаВ миреЗдоровье - ОбществоТедрос Адханом ГебрейесусКитайВОЗКоронавирус COVID-19
 
 
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