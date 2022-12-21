https://ria.ru/20221221/kitay-1840358467.html

ВОЗ обеспокоена увеличением числа тяжелых случаев COVID-19 в Китае

ВОЗ обеспокоена увеличением числа тяжелых случаев COVID-19 в Китае - РИА Новости, 21.12.2022

ВОЗ обеспокоена увеличением числа тяжелых случаев COVID-19 в Китае

Рост числа тяжелых случаев COVID-19 в Китае вызывает серьезную обеспокоенность, ВОЗ призывает Китай сосредоточить свои усилия на вакцинации групп риска, заявил... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T19:08

2022-12-21T19:08

2022-12-21T19:08

распространение коронавируса

в мире

здоровье - общество

тедрос адханом гебрейесус

китай

воз

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767110869_0:61:3090:1799_1920x0_80_0_0_7e87108832f0174a03f20cd16a3a09ff.jpg

ЖЕНЕВА, 21 дек – РИА Новости. Рост числа тяжелых случаев COVID-19 в Китае вызывает серьезную обеспокоенность, ВОЗ призывает Китай сосредоточить свои усилия на вакцинации групп риска, заявил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Тедрос добавил, что ВОЗ оказывает поддержку Китаю в том, чтобы страна сосредоточила свои усилия на вакцинации людей, подверженных наибольшему риску по всей стране. "Для проведения всеобъемлющей оценки риска ситуации (в Китае – ред.) ВОЗ нуждается в более подробной информации о тяжести заболевания, госпитализациях и требованиях к поддержке отделений интенсивной терапии", - уточнил он. Согласно данным государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, за минувшие сутки в Китае выявили 2286 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, причем 2229 из них - локальные. Всего, по состоянию на 16 декабря, в Китае коронавирусом болеют 34 334 человека. Власти Китая ранее одобрили для массового использования четыре вакцины, включая три инактивированные, разработанные Beijing Kexing Zhongwei Biotechnology (входит в Sinovac), Уханьским исследовательским институтом биопрепаратов (структура Sinopharm) и China National Biotech Group (входит в Sinopharm). Также одобрение получила пока единственная в Китае рекомбинантная вакцина против COVID-19 на основе аденовирусного вектора Ad5-nCoV компании CanSino Biologics. Вакцинация в Китае проводится бесплатно и на добровольной основе.

https://ria.ru/20221220/kornavirus-1839895124.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, тедрос адханом гебрейесус, китай, воз, коронавирус covid-19