https://ria.ru/20221221/kitay-1840303845.html
Товарооборот провинции Хэйлунцзян с российскими регионами вырос на 41,8%
Товарооборот провинции Хэйлунцзян с российскими регионами вырос на 41,8% - РИА Новости, 21.12.2022
Товарооборот провинции Хэйлунцзян с российскими регионами вырос на 41,8%
Товарооборот китайской провинции Хэйлунцзян с российскими регионами по соседству за 11 месяцев 2022 года вырос на 41,8% в годовом выражении до 167,93 миллиарда... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T16:35
2022-12-21T16:35
2022-12-21T16:35
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МОСКВА, 21 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Товарооборот китайской провинции Хэйлунцзян с российскими регионами по соседству за 11 месяцев 2022 года вырос на 41,8% в годовом выражении до 167,93 миллиарда юаней (около 24,11 миллиарда долларов).По данным Харбинской таможни, при этом экспорт из Хэйлунцзяна в Россию составил 14,75 миллиарда юаней (2,12 миллиарда долларов), что на 54,2% больше, чем годом ранее, а импорт – 153,18 миллиарда юаней (почти 22 миллиарда долларов), рост в годовом выражении – 40,7%.На Россию по итогам указанного периода пришлось 70,8% всего внешнеторгового оборота провинции Хэйлунцзян, который составил 237,13 миллиарда юаней (свыше 34 миллиардов долларов).Общий экспорт из провинции Хэйлунцзян за 11 месяцев составил 46,68 миллиарда юаней (6,7 миллиарда долларов), что на 15,8% больше, чем годом ранее, а импорт – 190,45 миллиарда юаней, а это на 35,8% больше прошлогодней суммы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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