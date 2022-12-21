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Объем грузоперевозок на границе РФ и КНР в Приморье увеличился на 35,8% - РИА Новости, 21.12.2022
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Объем грузоперевозок на границе РФ и КНР в Приморье увеличился на 35,8%
Объем грузоперевозок на границе РФ и КНР в Приморье увеличился на 35,8% - РИА Новости, 21.12.2022
Объем грузоперевозок на границе РФ и КНР в Приморье увеличился на 35,8%
Объем грузоперевозок на российско-китайской границе через автомобильный пункт пропуска "Турий Рог - Мишань" за 11 месяцев 2022 года увеличился на 35,8%,... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T16:33
2022-12-21T16:33
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ПЕКИН, 21 дек – РИА Новости. Объем грузоперевозок на российско-китайской границе через автомобильный пункт пропуска "Турий Рог - Мишань" за 11 месяцев 2022 года увеличился на 35,8%, сообщает генконсульство России в Харбине."По информации Народного правительства города Мишань, за 11 месяцев 2022 года через пункт пропуска "Турий Рог - Мишань" перевезено 64 560 тонн грузов общей стоимостью 155,86 миллиона долларов США, что на 35,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении генконсульства в Telegram-канале.Сообщается, что экспорт товаров из России в Китай в стоимостном выражении составил 4,38 миллиона долларов, импорт – 151,48 миллиона долларов. В дипмиссии также отметили, что количество грузовых автомашин, пересекших данный погранпереход, увеличилось до 5 965 единиц, что на 51% больше, чем в прошлом году.Российская часть автомобильного пункта пропуска "Турий Рог – Мишань" расположена в Приморском крае, китайская – в провинции Хэйлунцзян, уточнили в генконсульстве.
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россия, харбин, китай
Россия-Китай: Главное, Россия, Харбин, Китай
16:33 21.12.2022
 

Объем грузоперевозок на границе РФ и КНР в Приморье увеличился на 35,8%

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкБольшегрузные автомобили на автомобильном пункте пропуска
Большегрузные автомобили на автомобильном пункте пропуска - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Большегрузные автомобили на автомобильном пункте пропуска. Архивное фото
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ПЕКИН, 21 дек – РИА Новости. Объем грузоперевозок на российско-китайской границе через автомобильный пункт пропуска "Турий Рог - Мишань" за 11 месяцев 2022 года увеличился на 35,8%, сообщает генконсульство России в Харбине.
"По информации Народного правительства города Мишань, за 11 месяцев 2022 года через пункт пропуска "Турий Рог - Мишань" перевезено 64 560 тонн грузов общей стоимостью 155,86 миллиона долларов США, что на 35,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении генконсульства в Telegram-канале.
Автомобильный мост через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхэ - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 15:03Россия-Китай: Главное
Объем торговли между Приамурьем и Китаем вырос почти вдвое в текущем году
Сообщается, что экспорт товаров из России в Китай в стоимостном выражении составил 4,38 миллиона долларов, импорт – 151,48 миллиона долларов. В дипмиссии также отметили, что количество грузовых автомашин, пересекших данный погранпереход, увеличилось до 5 965 единиц, что на 51% больше, чем в прошлом году.
Российская часть автомобильного пункта пропуска "Турий Рог – Мишань" расположена в Приморском крае, китайская – в провинции Хэйлунцзян, уточнили в генконсульстве.
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияХарбинКитай
 
 
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