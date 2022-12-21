https://ria.ru/20221221/kitay-1840302305.html

Объем грузоперевозок на границе РФ и КНР в Приморье увеличился на 35,8%

Объем грузоперевозок на границе РФ и КНР в Приморье увеличился на 35,8% - РИА Новости, 21.12.2022

Объем грузоперевозок на границе РФ и КНР в Приморье увеличился на 35,8%

Объем грузоперевозок на российско-китайской границе через автомобильный пункт пропуска "Турий Рог - Мишань" за 11 месяцев 2022 года увеличился на 35,8%,... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T16:33

2022-12-21T16:33

2022-12-21T16:33

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ПЕКИН, 21 дек – РИА Новости. Объем грузоперевозок на российско-китайской границе через автомобильный пункт пропуска "Турий Рог - Мишань" за 11 месяцев 2022 года увеличился на 35,8%, сообщает генконсульство России в Харбине."По информации Народного правительства города Мишань, за 11 месяцев 2022 года через пункт пропуска "Турий Рог - Мишань" перевезено 64 560 тонн грузов общей стоимостью 155,86 миллиона долларов США, что на 35,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении генконсульства в Telegram-канале.Сообщается, что экспорт товаров из России в Китай в стоимостном выражении составил 4,38 миллиона долларов, импорт – 151,48 миллиона долларов. В дипмиссии также отметили, что количество грузовых автомашин, пересекших данный погранпереход, увеличилось до 5 965 единиц, что на 51% больше, чем в прошлом году.Российская часть автомобильного пункта пропуска "Турий Рог – Мишань" расположена в Приморском крае, китайская – в провинции Хэйлунцзян, уточнили в генконсульстве.

https://ria.ru/20221219/torgovlya-1839744617.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, харбин, китай