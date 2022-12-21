https://ria.ru/20221221/kitay-1840273357.html
Китай расширит частотный спектр для развития цифровой экономики
Китай расширит частотный спектр для развития цифровой экономики - РИА Новости, 21.12.2022
Китай расширит частотный спектр для развития цифровой экономики
Китай будет постоянно расширять доступ к частотному ресурсу для укрепления фундамента развития цифровой экономики, заявил во вторник главный инженер... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:44
2022-12-21T15:44
2022-12-21T15:44
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 21 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай будет постоянно расширять доступ к частотному ресурсу для укрепления фундамента развития цифровой экономики, заявил во вторник главный инженер Министерства промышленности и информатизации КНР Тянь Юйлун.Он отметил, что власти Китая улучшат комплексное планирование, оптимизацию и распределение частотного ресурса, а также заблаговременно спланируют выделение полос частот для таких отраслей и областей, как промышленные сети, широкополосные сети Интернета вещей и Интернета транспортных средств.По его словам, министерство сосредоточится на решении структурной нехватки частотного ресурса, усилит политическую поддержку, а также будет придерживаться принципа открытого сотрудничества и активно участвовать в глобальном управлении использованием частотного спектра.
https://ria.ru/20221220/kitay-1840064625.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай
Россия-Китай: Главное, Китай
МОСКВА, 21 дек - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Китай будет постоянно расширять доступ к частотному ресурсу для укрепления фундамента развития цифровой экономики, заявил во вторник главный инженер Министерства промышленности и информатизации КНР Тянь Юйлун.
Он отметил, что власти Китая улучшат комплексное планирование, оптимизацию и распределение частотного ресурса, а также заблаговременно спланируют выделение полос частот для таких отраслей и областей, как промышленные сети, широкополосные сети Интернета вещей и Интернета транспортных средств.
По его словам, министерство сосредоточится на решении структурной нехватки частотного ресурса, усилит политическую поддержку, а также будет придерживаться принципа открытого сотрудничества и активно участвовать в глобальном управлении использованием частотного спектра.