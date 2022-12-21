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Китай расширит частотный спектр для развития цифровой экономики - РИА Новости, 21.12.2022
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Китай расширит частотный спектр для развития цифровой экономики
Китай расширит частотный спектр для развития цифровой экономики - РИА Новости, 21.12.2022
Китай расширит частотный спектр для развития цифровой экономики
Китай будет постоянно расширять доступ к частотному ресурсу для укрепления фундамента развития цифровой экономики, заявил во вторник главный инженер... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:44
2022-12-21T15:44
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 21 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай будет постоянно расширять доступ к частотному ресурсу для укрепления фундамента развития цифровой экономики, заявил во вторник главный инженер Министерства промышленности и информатизации КНР Тянь Юйлун.Он отметил, что власти Китая улучшат комплексное планирование, оптимизацию и распределение частотного ресурса, а также заблаговременно спланируют выделение полос частот для таких отраслей и областей, как промышленные сети, широкополосные сети Интернета вещей и Интернета транспортных средств.По его словам, министерство сосредоточится на решении структурной нехватки частотного ресурса, усилит политическую поддержку, а также будет придерживаться принципа открытого сотрудничества и активно участвовать в глобальном управлении использованием частотного спектра.
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китай
Россия-Китай: Главное, Китай
15:44 21.12.2022
 

Китай расширит частотный спектр для развития цифровой экономики

© AFP 2022 / STRРабочий в Шанхае использует систему дистанционного управления, поддерживаемую технологией 5G, для управления краном, расположенным в провинции Хунань
Рабочий в Шанхае использует систему дистанционного управления, поддерживаемую технологией 5G, для управления краном, расположенным в провинции Хунань - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© AFP 2022 / STR
Рабочий в Шанхае использует систему дистанционного управления, поддерживаемую технологией 5G, для управления краном, расположенным в провинции Хунань
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай будет постоянно расширять доступ к частотному ресурсу для укрепления фундамента развития цифровой экономики, заявил во вторник главный инженер Министерства промышленности и информатизации КНР Тянь Юйлун.
Он отметил, что власти Китая улучшат комплексное планирование, оптимизацию и распределение частотного ресурса, а также заблаговременно спланируют выделение полос частот для таких отраслей и областей, как промышленные сети, широкополосные сети Интернета вещей и Интернета транспортных средств.
Сотрудники работат в офисе, Пекин - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 17:26Россия-Китай: Главное
В Китае опубликованы меры по формированию базовых систем данных
По его словам, министерство сосредоточится на решении структурной нехватки частотного ресурса, усилит политическую поддержку, а также будет придерживаться принципа открытого сотрудничества и активно участвовать в глобальном управлении использованием частотного спектра.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитай
 
 
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