https://ria.ru/20221221/kiev-1840284325.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.12.2022

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога, объявленная в Киеве в среду, длилась около 20 минут, об этом свидетельствуют данные Киевской городской администрации. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T16:54

2022-12-21T16:54

2022-12-21T17:54

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Воздушная тревога, объявленная в Киеве в среду, длилась около 20 минут, об этом свидетельствуют данные Киевской городской администрации.Так, воздушная тревога была объявлена в 16.50 (мск) и отменена в 17.08 (мск).В среду воздушная тревога звучала в большинстве регионов Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

киев

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

киев, в мире, украина