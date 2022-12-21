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В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.12.2022
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога, объявленная в Киеве в среду, длилась около 20 минут, об этом свидетельствуют данные Киевской городской администрации. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T16:54
2022-12-21T16:54
2022-12-21T17:54
специальная военная операция на украине
киев
в мире
украина
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Воздушная тревога, объявленная в Киеве в среду, длилась около 20 минут, об этом свидетельствуют данные Киевской городской администрации.Так, воздушная тревога была объявлена в 16.50 (мск) и отменена в 17.08 (мск).В среду воздушная тревога звучала в большинстве регионов Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киев, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Украина
16:54 21.12.2022 (обновлено: 17:54 21.12.2022)
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киевской городской администрации сообщили о воздушной тревоге
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Воздушная тревога, объявленная в Киеве в среду, длилась около 20 минут, об этом свидетельствуют данные Киевской городской администрации.
Так, воздушная тревога была объявлена в 16.50 (мск) и отменена в 17.08 (мск).
В среду воздушная тревога звучала в большинстве регионов Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.