https://ria.ru/20221221/kiberataka-1840228853.html
В Киеве признали, что за кибератакой на RuTube 9 мая стоят хакеры с Украины
В Киеве признали, что за кибератакой на RuTube 9 мая стоят хакеры с Украины - РИА Новости, 21.12.2022
В Киеве признали, что за кибератакой на RuTube 9 мая стоят хакеры с Украины
Украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров признал, что хакеры с Украины совершили кибератаку на видеохостинг RuTube 9 мая. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T13:42
2022-12-21T13:42
2022-12-21T13:48
специальная военная операция на украине
технологии
украина
rutube
россия
день победы
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров признал, что хакеры с Украины совершили кибератаку на видеохостинг RuTube 9 мая. В День Победы видеохостинг RuTube подвергся сильнейшей хакерской атаке. Работа сервиса была возобновлена 11 мая. Как рассказал Федоров агентству Блумберг, группа украинских хакеров, так называемая "IT-армия", пытается совершать кибератаки на российские сервисы с февраля. Он подтвердил, что атака на RuTube была намеренно совершена именно в День Победы. "IT-армия" даже смогла хакнуть пропуски сотрудников RuTube так, что они не могли зайти в здание компании", - заявил украинский министр.
https://ria.ru/20221103/feyki-1828734371.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, украина, rutube, россия, день победы
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Украина, Rutube, Россия, День Победы
13:42 21.12.2022 (обновлено: 13:48 21.12.2022)
В Киеве признали, что за кибератакой на RuTube 9 мая стоят хакеры с Украины
Министр Федоров: кибератаку на RuTube в День Победы совершили украинские хакеры