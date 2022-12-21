https://ria.ru/20221221/kiberataka-1840228853.html

В Киеве признали, что за кибератакой на RuTube 9 мая стоят хакеры с Украины

В Киеве признали, что за кибератакой на RuTube 9 мая стоят хакеры с Украины - РИА Новости, 21.12.2022

В Киеве признали, что за кибератакой на RuTube 9 мая стоят хакеры с Украины

Украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров признал, что хакеры с Украины совершили кибератаку на видеохостинг RuTube 9 мая. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T13:42

2022-12-21T13:42

2022-12-21T13:48

специальная военная операция на украине

технологии

украина

rutube

россия

день победы

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров признал, что хакеры с Украины совершили кибератаку на видеохостинг RuTube 9 мая. В День Победы видеохостинг RuTube подвергся сильнейшей хакерской атаке. Работа сервиса была возобновлена 11 мая. Как рассказал Федоров агентству Блумберг, группа украинских хакеров, так называемая "IT-армия", пытается совершать кибератаки на российские сервисы с февраля. Он подтвердил, что атака на RuTube была намеренно совершена именно в День Победы. "IT-армия" даже смогла хакнуть пропуски сотрудников RuTube так, что они не могли зайти в здание компании", - заявил украинский министр.

https://ria.ru/20221103/feyki-1828734371.html

украина

россия

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Ольга Фомченкова

технологии, украина, rutube, россия, день победы